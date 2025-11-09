Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Día de la adopción. GVA

Más estabilidad, afecto y escucha: así será el nuevo modelo de acogimiento en la Comunitat

La Generalitat busca que cada menor crezca en un entorno seguro, con vínculos sólidos y un hogar estable

Alicante

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:56

La Generalitat ha aprobado un nuevo modelo de acogimiento y adopción que pone el foco en lo verdaderamente importante: el bienestar integral de los menores. La reforma del decreto de acogimiento familiar persigue un sistema más humano, ágil y estable, que garantice que cada niño y niña pueda crecer en un entorno seguro, afectivo y con continuidad.

La directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico, Angélica Such, ha explicado que el nuevo marco normativo «sitúa a los menores en el corazón del sistema de protección», asegurando que cada decisión se tome con un único objetivo: su desarrollo pleno y su derecho a una vida familiar estable.

Entre las principales mejoras del decreto destaca la prioridad de las familias de acogida en cualquier cambio de medida de protección, siempre que responda al interés superior del menor. También se reduce el número de transiciones de convivencia, con el fin de evitar rupturas emocionales y ofrecer mayor estabilidad afectiva.

Además, el texto garantiza el derecho de los menores a ser escuchados e informados durante todo su proceso, con un lenguaje adaptado a su edad y nivel de comprensión, asegurando también la accesibilidad y los apoyos necesarios para su participación activa.

Such ha recordado que la nueva redacción está alineada con los estándares internacionales y la normativa estatal y autonómica de protección a la infancia, reforzando el derecho de los menores a una vida familiar como eje de toda intervención.

La Generalitat ha destacado también la importancia de la colaboración con las familias acogedoras y adoptantes, consideradas parte esencial del sistema. Para reforzar esa interlocución, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha creado la Mesa de Acogimiento y Adopción, un espacio permanente de coordinación y diálogo con las entidades que representan a las familias.

«Estamos situando los derechos del menor en primer plano para que su interés superior guíe todas las actuaciones», ha subrayado Such, quien ha recordado que el aumento de adopciones refleja el avance hacia un modelo más estable y afectivo, donde cada niño pueda desarrollarse plenamente en un hogar definitivo.

