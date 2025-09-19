Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Estudiantes, camino del colegio. TA

Villena limita el tráfico rodado en las cercanías de los centros educativos

Movilidad Urbana activa los Entornos Escolares Seguros por la Semana de la Movilidad

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:29

La Concejalía de Movilidad Urbana ha desplegado el proyecto de Entornos Escolares Seguros con el inicio del curso escolar, una propuesta que viene repitiéndose en los últimos años que limita el acceso de los vehículos a motor en las proximidades de los colegios e institutos de la ciudad. Esta propuesta, que viene dando buenos resultados, se enmarca dentro de las actividades impulsadas dentro del marco de la Semana Europea de la Movilidad y dentro del catálogo de propuestas para «humanizar las ciudades» y garantizar un desplazamiento de los menores a sus respectivos centros.

Como ha comentado el edil de Movilidad Urbana, Francisco Iniesta, «es un modo efectivo de convencer a los más jóvenes – y a sus padres y madres – de venir caminando o, en su caso, con alternativas como la bicicleta». De esta manera, la propuesta permite concienciar sobre la necesidad de reducir el tráfico rodado en la ciudad, especialmente en núcleos como Villena donde las distancias son más reducidas.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Los Entornos Escolares Seguros establecen una limitación al tráfico en las calles aledañas de los centros escolares durante los 15 minutos previos a la entrada y salida de los menores. Esta propuesta se aplica ya en los centros Príncipe Don Juan Manuel, La Celada, Joaquín María López, La Encarnación, El Grec y Ruperto Chapí.

