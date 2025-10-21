La Vila licita las nuevas fases del Plan Director de las Termas de Allon El proyecto, con una inversión de más de 640.000 euros, permitirá visitas durante las obras y consolida el yacimiento como motor cultural y turístico del municipio

Nicolás Van Looy Benidorm Martes, 21 de octubre 2025, 14:07

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha publicado la licitación para la ejecución de las fases 4 y 5 del Plan Director de las Termas de Allon, un nuevo paso en la recuperación y puesta en valor de uno de los yacimientos romanos más importantes del Mediterráneo.

Como gran novedad, esta nueva etapa del proyecto permitirá que las obras sean visitables por el público, ofreciendo una oportunidad única para que vecinos y turistas puedan conocer de cerca el proceso arqueológico. Los trabajos incluirán el desenterramiento controlado de estructuras, consolidaciones preventivas y la estabilización de los restos hallados, con el objetivo de garantizar su preservación y futura musealización.

El alcalde Marcos Zaragoza destacó la importancia de estas actuaciones para el municipio: «Las Termas de Allon no son solo parte de nuestro pasado, sino un proyecto de ciudad que suma reputación, economía y orgullo local». El primer edil subrayó que este impulso «estaba en nuestra hoja de ruta y vamos a poner todo de nuestra parte para que estos restos arqueológicos se conviertan en uno de nuestros grandes reclamos turísticos».

Las fases 4 y 5 del plan cuentan con un presupuesto base de licitación de 640.808,97 euros y un plazo de ejecución de seis meses, una vez firmada el acta de inicio de obra. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 17 de noviembre.

El proyecto forma parte del paquete de inversiones municipales que supera los 23 millones de euros, para los cuales el Ayuntamiento formalizará un préstamo bancario que permitirá ejecutar actuaciones estratégicas en distintos ámbitos.

Las obras se podrán visitar a través de pasarelas

La concejal de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, explicó que esta actuación contempla «el desenterramiento arqueológico controlado, consolidaciones preventivas y la estabilización de muros y pavimentos con tratamientos compatibles y reversibles». Además, se instalará señalización accesible y ventanas de obra visitables, así como pasarelas seguras desde las que el público podrá observar la evolución de los trabajos sin comprometer la conservación del yacimiento.

Según Llorca, «hemos querido dar un paso más en la divulgación del patrimonio, ofreciendo la posibilidad de conocer en tiempo real cómo se recuperan las Termas de Allon, un conjunto monumental único que devuelve a la ciudad su pulso más antiguo».

El alcalde Zaragoza añadió que «vamos a permitir que el público conozca de primera mano lo que vamos a hacer en las siguientes fases de las Termas, porque queremos que los vileros sientan este proyecto como suyo».

Desde el área de Patrimonio Histórico se considera que esta nueva fase «marca un punto de inflexión en la consolidación de las Termas monumentales de Allon», una joya arqueológica que refleja la relevancia de la antigua ciudad romana y que posiciona a La Vila Joiosa en la primera línea del patrimonio mediterráneo.

El proyecto está dirigido por Vilamuseu, una institución que se ha consolidado como referente por su apuesta por la accesibilidad universal, la interpretación rigurosa y la hospitalidad en la gestión del patrimonio cultural.

«Las Termas no serán un museo más; serán un producto tractor para todo el año», añadió Llorca. «Encajan perfectamente en el ecosistema cultural de La Vila —junto al Bou Ferrer o la Torre de Sant Josep— y representan un paso más en la consolidación de un destino que sabe maridar ocio, historia y conocimiento».

