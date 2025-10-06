La Vila Joiosa se suma a Alicante y Elche y reclama mayor transparencia en el reparto de los fondos Edil El Ayuntamiento presentará alegaciones al Ministerio de Hacienda tras quedar fuera de la convocatoria europea para el Plan de Estrategia de Desarrollo Integral Local

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa se suma a los de Alicante y Elche y presentará alegaciones ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública tras conocer la resolución provisional de la convocatoria de fondos FEDER 2021–2027 para Planes de Actuación Integrados (PAI), que deja fuera al municipio del Plan de Estrategia de Desarrollo Integral Local (Edil).

El consistorio considera que la localidad «ha sido injustamente excluida» y denuncia la falta de transparencia en los criterios de reparto. «No existen unos criterios claros en la asignación a la Comunitat Valenciana», señaló el alcalde Marcos Zaragoza, quien lamentó la escasa representación valenciana en la resolución.

Una inversión estratégica para la regeneración urbana

La Vila Joiosa había presentado un PAI con proyectos valorados en 14,6 millones de euros, de los que solicitó más de nueve millones de financiación europea. El plan estaba diseñado para ejecutarse en cuatro años y tenía como ejes principales la regeneración urbana, la adaptación al cambio climático y la transformación digital del municipio.

La resolución provisional sitúa al municipio en lista de reserva dentro del grupo de ciudades intermedias de la Comunitat Valenciana, detrás de ocho localidades, sin detallar ni la puntuación obtenida ni los criterios de valoración autonómica, lo que ha generado un profundo malestar en el gobierno local.

El portavoz del equipo de gobierno, Paco Pérez Buigues, confirmó que en los próximos días el Ayuntamiento solicitará el acceso al expediente completo de evaluación y la revisión de las puntuaciones por bloques de criterios.

Además, se pedirá que La Vila Joiosa sea reconocida como beneficiaria prioritaria en la lista de reserva autonómica, de modo que pueda acceder a los fondos en caso de renuncias o reprogramaciones.

Mientras tanto, el equipo técnico municipal mantendrá su compromiso de seguir desarrollando los proyectos del PAI con recursos propios y autonómicos, reafirmando la vocación del municipio de convertirse en una ciudad modelo en sostenibilidad, cohesión social y gestión eficiente de fondos europeos.

Tres ejes para transformar La Vila

El PAI vilero se articula en tres ejes estratégicos concebidos como una hoja de ruta transformadora y alineados con los diez objetivos de la Agenda Urbana Española y Valenciana.

El 'Eje Azul' contempla la infraestructura de resiliencia frente a inundaciones del barranco del Refoio, un proyecto con expropiaciones ya iniciadas y disponibilidad de suelo para ejecutar las obras. El 'Eje Verde' aborda la movilidad sostenible y la renaturalización urbana, dando continuidad al Plan de Movilidad Urbana Sostenible y al proyecto de ciudad saludable. Por su parte, el 'Eje Naranja' incluye actuaciones de regeneración social y económica, como la reforma integral del Hospital Asilo Santa Marta, cuya asistencia técnica ya ha sido licitada por 180.000 euros con la colaboración de la Conselleria de Servicios Sociales.

Experiencia y madurez institucional

El Ayuntamiento recuerda que La Vila Joiosa cuenta con una amplia experiencia en la gestión de programas cofinanciados por la Unión Europea y el Estado, entre ellos el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y proyectos innovadores de economía azul, digitalización y transición verde.

«Nuestra ciudad cumple todos los requisitos técnicos y administrativos», subrayó Pérez Buigues. «Tenemos proyectos redactados, licitaciones en marcha y una estructura consolidada para ejecutar fondos europeos con garantías. Resulta incomprensible que se nos haya relegado sin conocer la puntuación obtenida», añadió el concejal.

Por su parte, el alcalde, Marcos Zaragoza, calificó la decisión de «injusticia técnica y territorial», advirtiendo que la Comunitat Valenciana aparece claramente infrarepresentada pese a su peso demográfico y económico.

Además, el Ayuntamiento denuncia que la resolución carece de motivación individualizada, limitándose a señalar una «puntuación insuficiente» sin publicar el informe técnico de evaluación ni la hoja de puntuaciones.

El Plan de Actuación Integrado vilero se apoya en más de una década de planificación estratégica y en una estructura de gestión sólida basada en la Mesa de Coordinación PAI, la implicación ciudadana y la cooperación institucional con la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante.

«La Vila Joiosa ha trabajado con rigor, visión y compromiso europeo», concluyó Zaragoza. «No pedimos privilegios, pedimos coherencia: que se reconozca el esfuerzo de esta ciudad y de toda la Comunitat Valenciana por un desarrollo urbano sostenible, inclusivo y equilibrado», reafirmó el munícipe jonense.

