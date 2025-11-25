La Vila Joiosa presenta un presupuesto récord de 73,9 millones para 2026 El Ayuntamiento eleva un 48% las cuentas municipales para impulsar inversiones clave valoradas en 23,2 millones de euros

Nicolás Van Looy Benidorm Martes, 25 de noviembre 2025, 06:28 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ya tiene listo el borrador del presupuesto municipal de 2026, unas cuentas que alcanzan los 73.952.633,39 euros y que suponen un incremento histórico del 48,19% respecto al ejercicio anterior. El concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, presentó este lunes el documento en la comisión informativa extraordinaria, destacando el fuerte peso del plan de inversiones, dotado con 23,2 millones de euros.

El proyecto será debatido este jueves en un Pleno extraordinario, donde también se someterán a aprobación los presupuestos de los organismos autónomos: el Hospital Asilo Santa Marta, con 3,3 millones de euros de gasto —de los que el Ayuntamiento aporta 2,8 millones—, y la Fundación Pública Parra-Conca, con un presupuesto de 2,8 millones.

El alcalde, Marcos Zaragoza, subrayó que el gobierno local vuelve a presentar las cuentas «en tiempo y forma», algo que, según recordó, «no ocurría en La Vila Joiosa desde hace más de 20 años». Una normalidad administrativa recuperada que, aseguró, «ya forma parte del funcionamiento habitual del Ayuntamiento».

Zaragoza explicó que el notable incremento del presupuesto para 2026 se debe principalmente a la previsión de inversiones plurianuales, muchas de ellas financiadas con recursos externos. «Se trata de proyectos necesarios desde hace años y que ahora podrán ejecutarse sin comprometer la estabilidad financiera municipal», afirmó.

Reordenación interna, servicios públicos y refuerzo policial

El alcalde destacó que el documento tiene como objetivo corregir deficiencias estructurales heredadas, especialmente en materia de gestión y recursos humanos. En este sentido, se consolida la carrera profesional, se avanza en la implantación de la jornada de 35 horas y se prevé un incremento global de retribuciones del 2%, a falta de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

La seguridad ciudadana vuelve a ser uno de los pilares de las cuentas municipales. Se mantienen los 328.258 euros destinados el pasado año al refuerzo de la Policía Local, mientras que áreas clave como limpieza viaria (2,34 millones), residuos (2,31 millones), alumbrado público (807.803 euros), parques y jardines (976.998 euros) o medio ambiente también experimentan incrementos destacados.

El presupuesto contempla igualmente fondos para mejorar el mantenimiento escolar, reforzar la atención social y apoyar a la juventud, el comercio local y los sectores primarios. En cultura, la dotación crece en más de 400.000 euros, mientras que fiestas dispondrá de 674.200 euros y deporte alcanza los 522.161 euros, incluyendo la organización del Mundial de Kayak, evento del que La Vila Joiosa será sede.

Un plan de inversiones estratégico

El capítulo de inversiones es, sin duda, el corazón del presupuesto. El Ayuntamiento ejecutará proyectos por valor de 25.584.867,16 euros entre 2026 y 2028, de los que 23,2 millones procederán de financiación externa.

Entre las actuaciones previstas destacan la rehabilitación del puente sobre el río Amadorio (1.100.000 euros), el colector del Refoio (4.500.000 euros), la nueva Casa de la Música (3.449.692 euros), el aparcamiento disuasorio del PP-4 (330.000 euros), la urbanización del PP-4 (3.220.000 euros), la conexión de la avenida Benidorm (250.000 euros), la rotonda de acceso PP-33 y PP-17 (1.000.000 euros), la mejora del cementerio (1.000.000 euros), la urbanización Montíboli (800.000 euros) el acceso noreste al puerto (2.000.000 euros), las fases 4 y 5 de las termas (750.000 euros) y la renovación del alumbrado 8500.000 euros).

Zaragoza defendió que estas inversiones «impulsarán el desarrollo urbanístico de zonas bloqueadas durante décadas», mejorarán la conectividad, facilitarán la creación de vivienda y modernizarán infraestructuras esenciales. Además, aseguró que muchas de ellas generarán «retorno económico a corto y largo plazo».

El presupuesto cuenta con el informe favorable de Intervención, que certifica el cumplimiento de los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera. Un aval técnico que permitirá al gobierno local afrontar el ejercicio 2026 con un plan económico «ambicioso, realista y orientado a mejorar la calidad de vida en La Vila Joiosa».

Temas

Villajoyosa