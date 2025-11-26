La Vila Joiosa impulsa la Casa de la Música con un contrato clave El Ayuntamiento licita la asistencia técnica integral para construir un edificio cultural de cinco millones que dará servicio a las bandas locales

Nicolás Van Looy Benidorm Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha iniciado la licitación del contrato de asistencia técnica integral que permitirá ejecutar las obras del futuro edificio de la Casa de la Música, un proyecto considerado estratégico para la vida cultural del municipio. Con este trámite administrativo, el gobierno local da un paso decisivo para avanzar hacia la construcción de este nuevo equipamiento, largamente reivindicado por las asociaciones musicales vileras.

El expediente publicado contempla la redacción completa de los proyectos, las direcciones facultativas y todas las tramitaciones necesarias hasta la recepción definitiva de las obras. La construcción de la Casa de la Música cuenta con un presupuesto previsto de cinco millones de euros, incluidos dentro del plan de inversiones aprobado por el Ayuntamiento. La financiación mediante préstamo garantiza que el proyecto no quede paralizado y pueda ejecutarse con seguridad.

El alcalde, Marcos Zaragoza, destacó que el avance del expediente supone «un paso clave para dotar a La Vila Joiosa de un equipamiento musical a la altura de su tradición. Este proyecto avanza para convertirse en realidad y servir a nuestras bandas y a toda la ciudadanía».

La publicación de la licitación llega en plena celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos, lo que refuerza el compromiso municipal con las agrupaciones locales. La concejala de Cultura, Marisa Mingot, subrayó que el gobierno municipal «ya está dando los pasos necesarios para que esta infraestructura cultural sea una realidad».

Según explicó, la futura Casa de la Música permitirá contar con un espacio céntrico dedicado a las artes escénicas y musicales, creando sinergias directas con el Teatre Auditori, ubicado a escasos metros. «Las agrupaciones solo tendrán que caminar unos pasos para celebrar sus conciertos», señaló.

El contrato de asistencia técnica que ahora se licita incluye prestaciones de gran alcance: levantamiento topográfico, estudio geotécnico, proyectos básicos y de ejecución, proyecto de instalaciones, proyecto de actividad para la licencia ambiental, estudio acústico —con auditoría prevista—, estudio de seguridad y salud, plan de emergencia y autoprotección, programación del control de calidad, dirección de obra y de ejecución, coordinación de seguridad y salud, tramitación ambiental y una presentación multimedia para difusión pública.

El programa funcional, todavía en fase de definición, se elaborará teniendo en cuenta las necesidades de las tres asociaciones musicales del municipio. El objetivo es que el edificio destaque por su versatilidad, economía circular y racionalidad constructiva. Contará con criterios acústicos avanzados, esenciales para el trabajo de las bandas, y se proyectará con capacidad de ampliación estructural futura.

Asimismo, se prevé una integración urbanística que conecte de forma natural la nueva infraestructura con el Teatre Auditori. El Ayuntamiento estudia incluso la peatonalización del viario que une ambos edificios, creando una auténtica «almendra musical» en el corredor cultural de La Vila Joiosa.

Zaragoza ha insistido en que el proyecto que ahora se impulsa «es una idea real con una financiación real», en contraste —según afirmó— con planteamientos anteriores que no contaban con respaldo económico suficiente. El alcalde remarcó que las asociaciones musicales de La Vila Joiosa «tendrán por fin un espacio adecuado para sus ensayos y actividades, que además podrá crecer en capacidad con el tiempo».

Temas

Villajoyosa