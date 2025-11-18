La Vila Joiosa anula cobros indebidos de la tasa de residuos en zonas rurales El Ayuntamiento corrige el padrón tras detectar un fallo técnico en la gestión delegada de SUMA

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha anunciado la anulación inmediata de las liquidaciones emitidas por la tasa de recogida, transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos en diversas partidas rurales tras detectarse una incidencia técnica en la confección del padrón gestionado por SUMA. La decisión incluye la devolución de oficio de todos los importes cobrados indebidamente en los últimos cuatro ejercicios no prescritos.

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha sido rotundo al afirmar que «nadie en este municipio va a pagar por un servicio que no recibe». Aunque la gestión del padrón está delegada en el organismo tributario provincial, el Ayuntamiento asegura que ha actuado con rapidez desde que llegaron las primeras quejas vecinales.

El origen del problema se encuentra en la gestión técnica del padrón que realiza SUMA por delegación municipal. Según ha explicado el consistorio, la carga masiva de datos aplicada por el organismo tributario generó liquidaciones en determinados inmuebles de partidas rurales donde no consta la prestación efectiva del servicio de recogida de residuos, tal y como exige la ordenanza fiscal municipal.

Tras recibir las primeras reclamaciones, el Ayuntamiento abrió una investigación interna desde Alcaldía y convocó a SUMA para escuchar su versión. El organismo tributario reconoció la incidencia y se comprometió a colaborar en su resolución inmediata.

Como resultado, el Ayuntamiento anulará las liquidaciones erróneas, suspenderá la recaudación en curso y devolverá de oficio los importes cobrados indebidamente.

El concejal de Hacienda y portavoz del gobierno local, Paco Pérez Buigues, ha subrayado que se trata de «una incidencia técnica en la confección del padrón, ajena a decisiones del equipo de gobierno». El edil insistió en que lo prioritario ahora es restaurar la situación: «Recibidas las quejas, el Ayuntamiento ha investigado, ha dado audiencia a SUMA y ha promovido la corrección. Lo importante es resolverlo y devolver lo que no correspondía pagar».

Tanto el Ayuntamiento como SUMA trabajan estos días en la elaboración del listado definitivo de inmuebles afectados, cruzando la información del padrón con los planos de servicio y la ubicación de contenedores. El objetivo es que la rectificación se realice de oficio, sin necesidad de que ningún vecino tenga que presentar reclamación individual.

El alcalde Marcos Zaragoza quiso enviar un mensaje directo a los vecinos de las zonas afectadas y explicó que «no hace falta que nadie inicie una peregrinación de reclamaciones. La revisión se hará inmueble por inmueble, y el Ayuntamiento garantizará que se devuelva lo que corresponda».

El equipo de gobierno ha insistido en que este ajuste del padrón no tiene relación con el debate sobre la subida general de la tasa de residuos derivada de la normativa estatal ni con el denominado 'basurazo'. «Ese es otro debate legítimo, que seguiremos abordando en el Pleno y con la ciudadanía», señaló Pérez Buigues.

Desde el Ayuntamiento remarcan que la actuación ha sido rápida y transparente: se escuchó a los vecinos, se investigó el origen del problema y se forzó la corrección. «Nuestro compromiso es muy claro: una tasa de residuos justa, que cumpla la ley y que solo la pague quien realmente recibe el servicio», concluyó el alcalde.

El consistorio reforzará además los controles sobre la gestión delegada para evitar que una situación similar vuelva a producirse, garantizando así seguridad jurídica y una relación fiscal más clara con los residentes de las partidas rurales de La Vila Joiosa.

