Vicente Arques tras quedar fuera l'Alfàs del Pi de los fondos Edil: «Estamos seguros de que los conseguiremos en próximas convocatorias» El primer edil asegura que le «preocupa mucho» que Alicante y Elche también hayan visto suspendidos sus proyectos en primera convocatoria

Nicolás Van Looy Benidorm Martes, 7 de octubre 2025, 14:27 Comenta Compartir

El reparto de los fondos europeos correspondientes a los planes de Estrategia de Desarrollo Integral Local (Edil), 'herederos' de los ya ejecutados Edusi, ha dejado un rosario de reacciones políticas en la provincia de Alicante después de que varios ayuntamientos, como los la propia capital, Elche o La Vila Joiosa hayan anunciado que presentarán alegaciones a ese reparto tras quedarse fuera del mismo.

En la misma situación se encuentra l'Alfàs del Pi, una localidad gobernada, en este caso, por un gobierno socialista y con mayoría absoluta. Quizás por esa circunstancia, la reacción de su alcalde, Vicente Arques, ha sido mucho menos airada que las de sus homólogos 'populares' limitándose, a preguntas de TodoAlicante, a reafirmar su confianza en que el proyecto presentado por el consistorio alfasino acabará recibiendo esos fondos en futuras convocatorias.

De hecho, Vicente Arques reconocía en la mañana de este martes que «era muy difícil que consiguiéramos el Edil en la primera convocatoria» e invitaba a recordar que «los fondos Edusi los logramos en la tercera convocatoria» dándose entonces la curiosa circunstancia de que «sacamos, incluso, más puntos en la segunda que en la tercera».

«La primera convocatoria es siempre muy complicada», insistía el primer edil alfasino. De hecho, Arques ponía como ejemplo los casos de «Alicante y Elche». Una exclusión que, eso sí, reconocía que «me preocupa mucho porque eso significa que ellos también van a luchar con mucha fuerza para conseguirlos» en próximas convocatorias con unos proyectos que «tienen un gran volumen» de cuantía económica.

Con todo, Arques subraya que tras ver rechazada su propuesta en la primera intentona, «la única sensación positiva es que los Edil que han autorizado ahora han minimizado la cantidad de los importes. Nosotros salimos con un Edil de quince millones de euros y hay municipios que pedían diez millones y les han dado cuatro».

En cuanto a la hoja de ruta que se seguirá a partir de ahora, Arques explicaba a TodoAlicante que «tenemos 40 días por delante: diez para reclamar y 30 para ajustar. Lo primero que vamos a hacer es estudiar la puntuación, porque no es lo mismo habernos quedado a dos puntos del corte que a 22», un análisis que, ha afirmado, van a abordar desde «hoy mismo».

Con todo eso en cuenta, Vicente Arques afirma que «estamos tranquilos. Los Edil los vamos a conseguir y ya firmo conseguirlos en la tercera convocatoria» como en el caso de los Edusi aunque, concede, «si es en la segunda mejor».

Con la vista puesta en el futuro inmediato, el primer edil de l'Alfàs del Pi avanza que «posiblemente en seis u ocho meses estemos planteando la posibilidad de que ese Edil, en la segunda convocatoria, sea adjudicado a l'Alfàs del Pi. Hemos trabajado bien, el proyecto está muy bien articulado y, evidentemente, los que lo han conseguido son merecedores de ello; pero vamos a ver ahora en qué espacio nos movemos ajustando los proyectos que puedan haber obtenido menor puntuación».