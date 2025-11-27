Toni Pérez: «Con Juanfran Pérez Llorca tenemos president para tiempo»

Nicolás Van Looy Benidorm Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:45 Comenta Compartir

Confirmada ya la investidura de Juanfran Pérez Llorca como próximo President de la Generalitat Valenciana, una de las (muchas) incógnitas que se deberán ir despejando en el futuro a medio plazo es si su mandato se circunscribe únicamente a lo que resta de legislatura o si, por el contrario, su figura podría encabezar la lista del Partido Popular en los comicios autonómicos previstos para 2027.

En ese sentido, el presidente del PP en la provincia de Alicante, presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha sido muy claro en conversación con TodoAlicante. Preguntado si Pérez Llorca será un President 'interino', Pérez dice que «si contesto como presidente provincial del partido, si le hablo como alcalde de Benidorm, si le hablo como militante y como ciudadano de la Marina Baixa, estoy convencido de que Juan Francisco Pérez Llorca es lo que hoy ha sido votado y estoy seguro que tenemos presidente de la Generalitat para tiempo».

Toni Pérez, que ha asistido al pleno celebrado este jueves en Les Corts, resumía esa jornada histórica explicando que «ha sido [un pleno] muy tranquilo y eso se produce en base, fundamentalmente, al sosiego de quien ya ha sido votado como president de la Generalitat al que nosotros, toda la Marina Baixa, la provincia de Alicante y, muy pronto, toda la Comunitat Valenciana va a conocer muy bien».

El presidente de la Diputación insiste en que el nuevo 'cap' del Consell «ha trasladado esa tranquilidad necesaria en un relevo que, en un momento de muchísima convulsión también a nivel nacional, ha sabido también tener un discurso cercano, de diálogo, de tender puentes y de abrir manos, precisamente para dar continuidad a un Gobierno importante que es el Gobierno del de la Generalitat Valenciana».

Pérez Llorca ha sido alabado, por sus propios vecinos, como un alcalde dialogante y cercano; siempre dispuesto a ayudar en lo posible y preocupado por su pueblo. ¿Será esa la misma línea de trabajo que siga como President? En opinión de Toni Pérez, no hay duda: «Estoy convencido que sí. Es una cosa consustancial de una persona y de un alcalde. Todo ello, desde luego, lo va a trasladar a su gestión al frente del Consell porque las personas no cambian por asumir otras responsabilidades, todo lo contrario. Todo ello a hacer que el suyo sea un Gobierno cercano y de mucha escucha, de mucho diálogo y de perseguir siempre el consenso. No tengo la menor duda».

También tuvo Toni Pérez palabras elogiosas para Nati Algado, la que será la próxima alcaldesa de Finestrat. El munícipe benidormense subrayaba la condición de 'rara avis' porque «no ha sido fácil en esta legislatura y en las anteriores tener alcaldesas en la comarca de la Marina Baixa».

Más allá de ese dato más o menos anecdótico, Pérez valora que «Nati tiene un perfecto conocimiento de lo que es Finestrat y de lo que supone Finestrat para el conjunto de la Marina Baixa y de la provincia de Alicante». Por ello, vaticina que «va a ser una excelente alcaldesa ya que es una mujer superpreparada que viene del municipalismo, porque es de estas concejalas que está en todo. Muy trabajadora, muy cercana. Finestrat, desde luego, gana una gran alcaldesa», zanja.