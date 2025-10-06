Así será la tirolina de 1,5 kilómetros que unirá estos dos municipios alicantinos El proyecto cuenta con 4,2 millones de euros en fondos Feder y también recuperará una histórica galería subterránea

Nicolás Van Looy Benidorm Lunes, 6 de octubre 2025, 12:32 Comenta Compartir

Los ayuntamientos de La Nucía y Polop de la Marina han obtenido una subvención de 4.281.210 euros procedente de los fondos europeos Feder, dentro de la convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Integral Local (EDIL), para ejecutar el Plan de Actuación Integrado Ruta Patrimonial del Agua La Nucía-Polop.

Este ambicioso proyecto, con un presupuesto total de 7.135.348 euros, se centrará en la recuperación del patrimonio histórico, la promoción del turismo activo y la mejora de la conectividad entre ambos municipios, y tendrá, como grandes atractivos, la rehabilitación de una galería subterránea y la creación de una tirolina de 1,5 kilómetros que unirá las dos localidades por el aire.

Del total de la inversión, el 60% será financiado por los fondos europeos, mientras que el 40% restante será asumido por los dos ayuntamientos. Se trata de una iniciativa que refuerza la cooperación institucional entre ambos municipios y que pretende impulsar un desarrollo urbano sostenible basado en la movilidad, la eficiencia energética, la digitalización y la recuperación del patrimonio histórico.

El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, mostró su satisfacción tras la concesión de esta importante ayuda europea y subrayó que se trata de «una gran noticia para La Nucía, porque cuando estos proyectos se ejecuten supondrán un desarrollo integral del municipio con actuaciones estratégicas transformadoras como la tirolina con Polop, el Casal Fester y Museu de la Festa o la rehabilitación de la Galería Subterránea».

Cano destacó además el esfuerzo de los equipos técnicos y de gobierno de ambos municipios, señalando que «detrás de esta importantísima ayuda económica hay muchas horas de trabajo, reuniones y coordinación para aunar esfuerzos y alcanzar un objetivo común que beneficiará a todo el entorno».

Unidos por vía aérea

Uno de los elementos más singulares de este plan será la construcción de una gran tirolina doble que conectará los cascos antiguos de La Nucía y Polop, con dos tramos de 724 metros cada uno y una altura máxima de más de 80 metros sobre el suelo.

Esta instalación ofrecerá una experiencia turística única que combinará deporte, cultura y naturaleza, y permitirá disfrutar de unas vistas espectaculares del paisaje de la Marina Baixa. «Gracias a esta subvención, La Nucía y Polop estarán unidas por el aire con una gran tirolina que revitalizará nuestros centros históricos y reforzará la oferta turística, comercial, hostelera y cultural de ambos municipios», afirmó Cano.

Otra de las actuaciones más destacadas será la rehabilitación de la galería subterránea, un conducto de unos 600 metros que recorre el subsuelo del casco antiguo de La Nucía desde la Favara hasta Porvilla. Construida en los años 50, esta infraestructura será restaurada para convertirse en un nuevo atractivo turístico y cultural integrado en la Ruta Patrimonial del Agua, un itinerario que pondrá en valor el legado hidráulico y natural de la zona, vinculando historia, sostenibilidad y turismo activo.

El Plan de Actuación Integrado también contempla actuaciones de mejora de la movilidad sostenible, la eficiencia energética en edificios públicos y la digitalización de los servicios municipales, especialmente en el ámbito deportivo, con la implantación de tecnología Smart City en la Ciutat Esportiva y otros espacios del municipio. Todas estas actuaciones pretenden dar respuesta a necesidades compartidas por el área funcional que forman La Nucía y Polop, mejorando la conectividad, fomentando la sostenibilidad y generando nuevas oportunidades económicas.

El alcalde Bernabé Cano destacó que «gracias a esta subvención, La Nucía y Polop serán territorios más competitivos. Hemos demostrado que, afrontando retos comunes como la movilidad, el empleo y el turismo sostenible, y sumando sinergias, se alcanzan mejores resultados que actuando de forma individual».

Para poder optar a estas ayudas, ambos municipios constituyeron el Área Urbana Funcional Turística Deportiva de la Provincia de Alicante, que les permitió presentar una propuesta conjunta dentro de la convocatoria europea destinada a planes de desarrollo urbano sostenible para el periodo 2021-2027. Así, este proyecto no solo reforzará la cooperación entre los dos municipios, sino que también consolidará a La Nucía y Polop como un referente en innovación territorial, sostenibilidad y turismo cultural dentro de la provincia de Alicante.