Thibau Nys defenderá su condición de actual vencedor en la Copa del Mundo de Benidorm El actual campeón de Europa es, junto a Felipe Orts, la primera gran figura internacional que confirma su presencia en El Moralet y Foietes

Nicolás Van Looy Benidorm Martes, 7 de octubre 2025, 14:35 Comenta Compartir

Con la temporada ciclista de carretera tocando a su fin, ha llegado ya el momento en el que el asfalto ceda el protagonismo a las campas y al barro con el inicio de la campaña 2025-2026 de ciclocross, la especialidad invernal del pedal, y que volverá a tener en Benidorm (18 de enero) una de sus citas más importantes con la décima y antepenúltima puntuable de la Copa del Mundo.

De cara a esa cita, ya son dos las grandes figuras internacionales que han confirmado que serán de la partida en el circuito de los parques de El Moralet y Foietes. El primero de ellos, claro, fue el vilero Felipe Orts. El siete veces campeón de España y actual subcampeón de Europa volverá a tener en la carrera 'de casa' uno de sus grandes objetivos de una temporada que arrancaba para él el pasado domingo con un sensacional octavo puesto en Meulebeke (Bélgica) en una jornada en la que, reconocía tras llegar a meta, que «había piernas para pelear por algo más».

Junto al primer corredor español jamás fichado por un equipo belga también ha oficializado que será de la partida el ganador en Benidorm en 2025 y actual campeón continental, el belga Thibau Nys. «Tener a Thibau Nys con nosotros significa muchísimo», reconoce el organizador de la Copa del Mundo de Benidorm, Pascual Momparler. «Es el campeón de Europa, el campeón de Bélgica y el hijo de una leyenda que llevó el ciclocross a todas las partes del mundo. Que haya fijado su calendario e incluido de nuevo nuestra prueba es un sueño que hace algunos años era inimaginable. Estamos muy contentos de que, desde ya, las principales figuras del ciclocross se apunten a la cita de Benidorm», resumía Momparler.

Thibau Nys (2002, Bonheiden, Bélgica) ha crecido entre ruedas y barro. Su padre, Sven Nys (apodado 'El Caníbal' por su casi invencibilidad), es uno de los rostros más populares de Bélgica y una de las mayores leyendas de toda la historia del ciclocross.

Desde su salto a la categoría sub23, Thibau se ha reivindicado carrera a carrera hasta convertirse en uno de los grandes nombres de la escena con los colores del conjunto Baloise-Glowi Lions: campeón del mundo sub23 en 2023 y bronce Élite este año, es el vigente campeón tanto de Europa como de Bélgica. Además, se ha convertido en un rival temible en la ruta, donde compite con el Lidl-Trek (en el que ya milita el alfasino Héctor Álvarez y al que el próximo año llegará Juan Ayuso), con quienes ganó el pasado mes de abril el Gran Premio Miguel Induráin y con quien debutó el pasado verano en el Tour de Francia.