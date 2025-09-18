Sprint por las Fiestas de Benidorm con un maratón de euros La capital turística celebra este sábado un tradicional acto de recaudación de fondos para sus días grandes de noviembre

Benidorm se prepara para una de las citas más esperadas del calendario festero previo a las Festes Majors Patronals. Este sábado, 20 de septiembre, la calle Tomás Ortuño, a la altura de l'Hort de Colón, será escenario del tradicional 'Maratón del Euro', una iniciativa solidaria que organiza la Comissió de Festes Majors Patronals con el objetivo de recaudar fondos para las celebraciones que tendrán lugar del 8 al 12 de noviembre.

La jornada arrancará a las diez de la mañana con un ambiente festivo que unirá a vecinos, peñas, comerciantes y turistas. La esencia de este peculiar maratón consiste en colocar uno a uno los euros donados a lo largo de la calle, simbolizando el esfuerzo colectivo que cada año permite financiar una parte fundamental de las Fiestas Mayores Patronales, orgullo de la ciudad.

Un arranque con protagonistas festeros

El acto inaugural contará con la participación de las reinas de Festes Majors Patronals 2025, Paula Pascual y Aitana Pérez, acompañadas por sus cortes de honor. Junto a ellas estarán la presidenta de la Comissió, Susana Martínez, la concejala de Fiestas, Mariló Cebreros, y representantes de la Corporación municipal.

«Como no podía ser de otra manera, estaremos apoyando esta iniciativa que contribuye a que Benidorm viva las mejores fiestas en noviembre», señaló Cebreros, quien además lanzó una invitación pública a toda la ciudadanía para colaborar con la causa y disfrutar de una jornada festiva en pleno centro de la ciudad.

Recorridos, barra y solidaridad

Uno de los momentos más tradicionales será la visita de las reinas y damas de honor a los distintos comercios y locales hosteleros de la ciudad, donde pedirán la colaboración de vecinos y turistas. La participación ciudadana es clave para que el Maratón del Euro mantenga su espíritu solidario y comunitario.

La Comissió también instalará una barra popular en l'Hort de Colón, en la que se podrán consumir montaditos y refrescos, con el doble propósito de disfrutar en un ambiente festero y sumar recursos para la organización de las fiestas.

Un metro por la fiesta

Además del clásico euro, se mantiene la campaña 'Un metre per la festa', que permite a peñas, grupos de amigos, empresas o particulares contribuir con 43 euros, cantidad que equivale a un metro lineal dentro de la recaudación del maratón.

Con estas iniciativas, la Comissió de Festes busca reforzar la implicación de todos los sectores de la ciudad en la preparación de las Fiestas Mayores Patronales, uno de los acontecimientos más multitudinarios y queridos de Benidorm.

La cita de este sábado promete convertirse, un año más, en un acto que combina tradición, solidaridad y convivencia, con la mirada puesta en un noviembre que llenará la ciudad de música, pólvora, devoción y alegría festera.

