No es sólo el calor: septiembre también es verano en el turismo Benidorm y el resto de la provincia superan el 85% de ocupación hotelera en la primera quincena del mes

En Benidorm y en el resto de la provincia el verano acaba con fuerza en lo turístico

Nicolás Van Looy Benidorm Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:10

Septiembre se ha consolidado como un mes clave en la estrategia turística de la Comunitat Valenciana, confirmando que la temporada ya no se concentra únicamente en julio y agosto. Los hoteles de la Costa Blanca han mantenido una ocupación sólida en la primera quincena, con registros que oscilan entre el 80% y el 90% en la mayoría de destinos, apoyados tanto en la fidelidad del mercado nacional como en la creciente diversidad de visitantes internacionales.

Benidorm, la capital turística de la Marina Baixa, ha vuelto a situarse a la cabeza con un 90,6% de ocupación hotelera y más de 40.000 plazas en funcionamiento. Esta cifra, prácticamente idéntica al 90,9% registrado en 2024, confirma la fortaleza de la ciudad como referente mediterráneo.

El análisis por mercados refleja la fortaleza del binomio Reino Unido-España, que concentra tres cuartas partes de la demanda. El mercado británico supone un 39,7% de los visitantes, mientras que el español alcanza el 36,2%. Portugal (8,2%) se mantiene como tercer emisor, seguido por Irlanda, Países Bajos y Bélgica, que aportan estabilidad y diversidad al perfil internacional de la ciudad.

Por categorías, los hoteles de cuatro estrellas se sitúan en un 91% de ocupación, superando los datos del pasado año, mientras que los de tres estrellas alcanzan un 90,4%. Para la segunda quincena, las reservas confirmadas ya alcanzan un 87,7%, consolidando septiembre como una extensión natural de agosto.

Costa Blanca: estabilidad y diversidad

El conjunto de la Costa Blanca ha registrado un 86,2% de ocupación en la primera quincena de septiembre, una cifra prácticamente calcada al 86,3% de 2024. El turismo nacional continúa siendo mayoritario (48,4%), aunque destacan también mercados internacionales como Reino Unido (15,4%), Bélgica (5,5%) y Países Bajos (4,8%). Los países nórdicos, con Noruega y Suecia aportando alrededor del 6% conjunto, refuerzan la estabilidad del destino.

Dentro de la provincia destacan los buenos resultados en enclaves como Altea (93%), Calpe (89,7%), Finestrat (88,4%) y l'Alfàs del Pi-El Albir (81%), lo que evidencia la fortaleza de los destinos singulares de la comarca.

En cuanto a categorías, los hoteles de cuatro estrellas alcanzaron un 89,8% de ocupación, mientras que los de tres estrellas se situaron en un 84,6%. Para la segunda mitad de septiembre, la previsión de reservas baja hasta el 79%, un ajuste esperado en la transición hacia la temporada baja.

Alicante Sur: predominio del mercado nacional

En el sur de la provincia, la ocupación en la primera quincena alcanzó un 82,4%, ligeramente por debajo del 83,2% del año pasado. El turismo español mantiene el liderazgo con más de la mitad de los visitantes, mientras que el mercado británico aporta un 14,7%. Francia, Países Bajos y Portugal completan la base internacional con cuotas cercanas al 4%.

Las reservas para la segunda mitad del mes se sitúan en un 77,2%, confirmando un patrón habitual en el cierre progresivo de la temporada, pero sin perder competitividad respecto a ejercicios anteriores.

Septiembre, pieza clave del calendario turístico

Los datos confirman que septiembre ya no es un mes residual en la Costa Blanca. Su aportación en términos de ocupación, rentabilidad y proyección internacional convierte al inicio del otoño en un periodo plenamente integrado en la temporada turística.

El dinamismo de Benidorm, la estabilidad del conjunto de la Costa Blanca y el papel cada vez más relevante de Alicante Sur refuerzan el peso de la provincia dentro del mapa turístico nacional e internacional.

