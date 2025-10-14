El Skyline Benidorm Film Festival abre inscripciones para su décima edición El certamen celebrará del 18 al 25 de abril de 2026 diez años de cine, talento y compromiso con el cortometraje

Nicolás Van Looy Benidorm Martes, 14 de octubre 2025, 10:35 Comenta Compartir

El Skyline Benidorm Film Festival ha iniciado la cuenta atrás hacia una edición muy especial: su décimo aniversario, que se celebrará del 18 al 25 de abril de 2026. Con la apertura del plazo de inscripción para cortometrajes, la cita cinematográfica más importante de la Marina Baixa da el primer paso de un año cargado de cine, talento y nuevas propuestas que refuerzan su identidad y su compromiso con el formato corto.

El concejal de Cultura, Jaime Jesús Pérez, ha destacado que el Skyline «alcanza esta décima edición completamente consolidado y siendo un referente y una de las grandes citas nacionales para la industria del cortometraje».

Desde este 13 de octubre y hasta el 20 de diciembre, los interesados pueden inscribir sus obras a través de las plataformas Festhome, Movibeta o FilmFreeway. El festival, reconocido por la Academia de Cine como calificador oficial para los Premios Goya, se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario cinematográfico nacional e internacional.

Su objetivo, como recuerdan desde la organización, es promover, difundir y profesionalizar el cine en formato corto, combinando el espíritu del cine de autor con un firme compromiso por la igualdad, la sostenibilidad y la creación de nuevos públicos.

La directora del certamen, Beatriz Hernández, ha expresado la emoción del equipo ante esta fecha tan simbólica asegurando que «cumplir diez años nos llena de ilusión, pero también de responsabilidad. Esta edición será una celebración de todo lo construido junto a cineastas, instituciones y público. Queremos mirar atrás con orgullo, pero sobre todo mirar hacia adelante, reforzando nuestro compromiso con el cine y con quienes lo disfrutan».

El Skyline Benidorm Film Festival celebrará así una década de cine, talento y encuentros en torno al cortometraje, reafirmando su papel como puente entre creadores, industria y público.

Premios, secciones y espacios de industria

La décima edición contará con varias secciones oficiales: Nacional (calificadora Goya), Internacional, Iberoamericana y Jóvenes Realizadores, que repartirán más de una docena de galardones que reconocen la excelencia artística y técnica.

Entre los premios más destacados figuran los galardones al Mejor Cortometraje Nacional de Ficción, Documental y Animación, dotados con 1.000 euros cada uno, y el Premio DAMA al Mejor Guion, valorado en 1.500 euros. Además, todos los cortos seleccionados en la Sección Oficial Nacional recibirán un pago por selección de 200 euros.

Durante ocho días, Benidorm acogerá proyecciones, coloquios, encuentros profesionales y las jornadas de industria PRISMA, un espacio diseñado para el diálogo entre cineastas, productoras y plataformas, consolidando al festival como un punto de encuentro clave para el sector audiovisual.

«Queremos que el Skyline siga siendo un espacio amable, inspirador y profesional, donde el público pueda descubrir miradas diversas y conectar con el cine desde cualquier edad», ha señalado Hernández. «Benidorm se ha convertido en un referente para el cine corto, y eso se debe a la energía colectiva que ha acompañado al festival durante todos estos años».

Temas

Benidorm

Cine