Sant Joan lanza sus propios Bonos Comercio para las compras de Navidad La venta online se abre el 4 de diciembre, y ese mismo día se ofrecerá la venta presencial para personas mayores

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:52

La séptima convocatoria del Bono Consumo de Sant Joan d'Alacant empieza a rodar. La nueva campaña de apoyo a las empresas y el comercio local generará durante los próximos días un impacto en ventas superior a los 240.000 euros, de los que la mitad, 120.000 euros, los aporta el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant de fondos propios. Y la otra mitad corre por cuenta de los usuarios de la campaña que podrán adquirir productos a mitad de precio, por lo que el comerciante también logra incrementar sus ventas gracias a este estímulo al consumo en fechas previas a las fiestas navideñas.

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, la concejala de Fomento Económico, Charo Tomás, y el concejal de Comercio, Manuel Nieto han presentado este jueves las características del Bono Consumo 2025.

La principal novedad del Bono Consumo 2025 de Sant Joan d'Alacant consiste en que sólo lo podrán adquirir personas físicas, mayores de edad, empadronadas en este municipio. Cada persona puede adquirir un máximo de bonos por valor de 200 euros, de los que recibirá una subvención máxima por consumidor de 100 euros, unos bonos que podrán canjearse entre el 4 y el 21 de diciembre, ambos incluidos, en los comercios y empresas de servicios y hostelería que se hayan adherido al programa.

Desde el jueves 4 de diciembre hasta el domingo 21 de diciembre, la ciudadanía podrá hacer uso de esta campaña de descuentos en comercios locales mediante la cual, el comprador adquiere productos o servicios a mitad de precio. Esta edición del Bono Consumo se destina a comercios, negocios de hostelería y empresas de servicios con una superficie comercial inferior a 300 metros cuadrados, por lo que no pueden participar la medianas y grandes superficies.

La adquisición de bonos se podrá hacer tanto de manera online como presencial. Desde el 4 de diciembre hasta que se acaben las existencias de bonos, cada persona, con su DNI, puede descargar por medio de la web www.bonossantjoan2025.es una serie de bonos por valor de 10, 20 0 50 euros, de los que paga la mitad de su importe, es decir, 5, 10 o 25 euros. De este modo, si adquieres un bono de 50 euros, pagas 25 y los otros 25 euros los aporta el Ayuntamiento.

Para ayudar a reducir la brecha digital, el mismo jueves 4 de diciembre que comienza la campaña, de 9 a 14:00 horas, personal de Facpyme atenderán de forma presencial en las dependencias de la ADL ubicada en la planta baja del edificio del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant a personas mayores de 65 años que no puedan adquirir los bonos mediante herramientas digitales.

Cada bono será canjeable en una única compra, es decir, un bono no se puede canjear en dos compras diferentes. Sin embargo, se mantiene la posibilidad de sumar bonos diferentes -con independencia de su importe- para pagar una misma compra en un mismo comercio. Los bonos se adquieren mediante una plataforma online, por lo que se debe utilizar una tarjeta de pago, tanto en la compra online como en la compra presencial, prevista el 4 de diciembre. Asimismo, no se devolverá el importe de los bonos no consumidos en el periodo de vigencia de la campaña, ni la diferencia entre el precio de compra y el valor del bono.

Esta campaña, en opinión del alcalde, Santiago Román, «es muy reivindicada por la ciudadanía y a su vez, es una forma muy importante de seguir apoyado al comercio local, al gran tejido comercial de Sant Joan. Este año, al disponer de 120.000 euros que aporta el ayuntamiento, hemos decidido que sean solo empadronados en el municipio quienes se puedan beneficiar de la campaña. Todo el mundo nos dice que en Sant Joan tenemos de todo, pero eso, además de ser verdad, hace que también apoyemos al comercio al máximo», ha asegurado el alcalde.

Charo Tomás ha comentado que «la campaña tendrá lugar entre el 4 y el 21 de diciembre, tanto para adquirir bonos como para poder realizar compras. El Bono Consumo es un incentivo muy importante para la ciudadanía y para el comercio local. Además -prosigue Tomás-, estamos muy contentos de ser el único municipio de toda la comarca en lanzar el Bono Consumo, ya que, seguro que es una forma de ayudar a los hogares en un mes con muchos gastos», ha incidido. La edil ha comentado que ya ha comenzado la captación de empresas participantes, de la que se encarga Facpyme, la empresa adjudicataria de la gestión de la campaña, una labor que se seguirá desarrollando en próximos días.

Por su parte, Manuel Nieto ha animado a los comercios a que acudan a una reunión que se ha convocado el próximo martes, para que resuelvan todas sus dudas. «Deseamos que se apunte el máximo número posible de comercios y estamos seguro que habrá un apoyo mayoritario», ha indicado Nieto.