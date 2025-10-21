San Vicente saca de nuevo a licitación el Centro del Agua: cuatro piscinas en la ciudad deportiva El equipo de Gobierno aprobará el jueves la convocatoria con un presupuesto de más de 4,2 millones

A.H. San Vicente Martes, 21 de octubre 2025, 17:14 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig aprobará el próximo jueves, durante la Junta de Gobierno, la apertura de un nuevo plazo de licitación de las obras de la Fase II del Centro del Agua: Piscinas Municipales y la conclusión del concurso anterior, iniciado en el mes de julio, que será declarado desierto.

A partir de la publicación de esta segunda convocatoria, las empresas interesadas dispondrán de un plazo de 26 días para presentar sus ofertas para la construcción de las nuevas piscinas municipales que completarán el Centro del Agua situado en la ciudad deportiva de San Vicente. Se mantienen el mismo proyecto, pliegos y presupuesto de licitación, que los técnicos han estimado que están ajustados a las condiciones actuales del mercado de la construcción.

Primera oferta desierta

La actuación salió a licitación por primera vez el pasado mes de abril y, tras un periodo de exposición pública, se presentó una única oferta. Los técnicos determinaron que existía presunción de temeridad debido a la mejora del plazo de ejecución ofertado y ofrecieron al licitador la posibilidad de justificar su propuesta. Ante la falta de respuesta, se ha declarado desierta la licitación y, paralelamente se ha reiniciado el procedimiento de contratación para continuar con los trámites con la mayor celeridad.

El alcalde, Pachi Pascual, ha agradecido al personal implicado «la diligencia con la que han trabajado para volver a sacar a licitación esta obra lo antes posible, cumpliendo la legalidad y todos los plazos obligatorios, y ahora la intención es que todo siga su curso para comenzar la ejecución de las piscinas en los próximos meses».

El primer edil ha insistido en que el Centro del Agua sigue siendo una «prioridad» para este equipo de Gobierno y, muestra de ello, es que desde el primer día «nos pusimos a trabajar para elaborar un proyecto y, a continuación, convocar el concurso previo a la adjudicación de las obras pero, lamentablemente, se va a demorar unos meses más de lo que nosotros quisiéramos por razones ajenas a nuestra voluntad».

El proyecto cuenta con un presupuesto inicial que supera los 4,2 millones

Esta obra cuenta con un presupuesto inicial superior a los 4,2 millones de euros repartidos en tres anualidades. El proceso de construcción estimado es de 20 meses para la edificación de cuatro piscinas, tres bajo la zona cubierta y una en el exterior, en un nuevo espacio que cumplirá los parámetros de accesibilidad y dispondrá de todos los servicios, nuevos revestimientos, vestuarios, sala de máquinas e iluminación natural.

En el interior, se creará una piscina polivalente de ocho calles, una de enseñanza y otra medicinal para tratamientos termales preparadas para el uso por parte de personas con movilidad reducida. En el exterior, el proyecto incluye una piscina de recreo de 20x10 metros con zonas ajardinadas.

Desde el área de Arquitectura se está trabajando también en la redacción del proyecto para renovar la cubierta de la pista azul y crear nuevos vestuarios que darán servicio tanto estas instalaciones como al frontón y la piscina exterior.