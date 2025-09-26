Estas son las rutas de Orihuela para el mes de octubre El municipio ya ha publicado los recorridos turísticos entre los que destacan las hernandinas, la Semana Santa y las pedanías

Orihuela se adentra en el mes de octubre con una agenda repleta y variada de visitas guiadas gratuitas que invitan a los interesados a descubrir la ciudad desde diferentes perspectivas. La poesía de Miguel Hernández, la riqueza patrimonial de la Semana Santa, los paisajes de las pedanías o la apertura de espacios singulares son algunas de las opciones que propone el ayuntamiento.

El protagonista del mes es, sin duda, Miguel Hernandez, el municipio ha querido conmemorar a su poeta en el mes de su nacimiento (30 de octubre de 1910). Para celebrar su aniversario se han programado dos rutas: 'Los orígenes de Miguel Hernández en el Colegio de Santo Domingo', el 10 de octubre, y 'Casa Natal y Casa-Museo de Miguel Hernández', el día 30 coincidiendo con el aniversario de su nacimiento.

Otro de los grandes referentes culturales y turísticos de Orihuela es su Semana Santa, la cual también contará con cierto protagonismo el primer mes de otoño. Gracias a las rutas organizadas los días 11, 18 y 25 los visitantes podrán acercarse a la celebración.

Ha colaborado en su organización la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías. Estas visitas se enmarcan dentro de los 'Días de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua', de la que Orihuela forma parte y que se celebra durante este mes de octubre.

Como novedad, este 4 de octubre se celebrará una cata de vinos locales con DOP Alicante. Estos proceden de viñedos de la pedanía Barbarroja y la actividad constituye una oportunidad para poner en valor la tradición vinícola del municipio. Además se han preparado rutas por las pedanías que mantienen su presencia con la visita a Torremendo y su embalse. Un enclave de gran valor paisajístico.

Por último y con motivo del 12 de octubre, el Ayuntamiento abrirá sus puertas para dar a conocer el palacio más emblemático de la ciudad. Además, el día de la Comunitat, el 9 d'Octubre, se ofrecerán visitas enfocadas en difundir el rico patrimonio histórico y artístico de la ciudad.