Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de turismo presenta las rutas del mes. AO

Estas son las rutas de Orihuela para el mes de octubre

El municipio ya ha publicado los recorridos turísticos entre los que destacan las hernandinas, la Semana Santa y las pedanías

Inés Rosique

Alicante

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:19

Orihuela se adentra en el mes de octubre con una agenda repleta y variada de visitas guiadas gratuitas que invitan a los interesados a descubrir la ciudad desde diferentes perspectivas. La poesía de Miguel Hernández, la riqueza patrimonial de la Semana Santa, los paisajes de las pedanías o la apertura de espacios singulares son algunas de las opciones que propone el ayuntamiento.

El protagonista del mes es, sin duda, Miguel Hernandez, el municipio ha querido conmemorar a su poeta en el mes de su nacimiento (30 de octubre de 1910). Para celebrar su aniversario se han programado dos rutas: 'Los orígenes de Miguel Hernández en el Colegio de Santo Domingo', el 10 de octubre, y 'Casa Natal y Casa-Museo de Miguel Hernández', el día 30 coincidiendo con el aniversario de su nacimiento.

Noticias relacionadas

Comprar en Orihuela puede tener premio de vuelta

Comprar en Orihuela puede tener premio de vuelta

Otro de los grandes referentes culturales y turísticos de Orihuela es su Semana Santa, la cual también contará con cierto protagonismo el primer mes de otoño. Gracias a las rutas organizadas los días 11, 18 y 25 los visitantes podrán acercarse a la celebración.

Ha colaborado en su organización la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías. Estas visitas se enmarcan dentro de los 'Días de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua', de la que Orihuela forma parte y que se celebra durante este mes de octubre.

Como novedad, este 4 de octubre se celebrará una cata de vinos locales con DOP Alicante. Estos proceden de viñedos de la pedanía Barbarroja y la actividad constituye una oportunidad para poner en valor la tradición vinícola del municipio. Además se han preparado rutas por las pedanías que mantienen su presencia con la visita a Torremendo y su embalse. Un enclave de gran valor paisajístico.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Por último y con motivo del 12 de octubre, el Ayuntamiento abrirá sus puertas para dar a conocer el palacio más emblemático de la ciudad. Además, el día de la Comunitat, el 9 d'Octubre, se ofrecerán visitas enfocadas en difundir el rico patrimonio histórico y artístico de la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entra en vigor la rebaja del IBI en Alicante: estas son las bonificaciones y ahorros
  2. 2 Frente común de la Primera categoría de las Hogueras de Alicante para reivindicar más ayudas y reconocimiento
  3. 3 Corte en el Cercanías de Alicante por obras de renovación de la línea
  4. 4 Las hipotecas se disparan en Alicante: 2.243 firmas y más de 304 millones de euros concedidos en un mes
  5. 5 La Policía Local realiza cinco intervenciones al día con personas sin hogar en Alicante
  6. 6 El Hércules negocia con Puerto Rico para que Jeremy juegue contra el Atlético B
  7. 7 Planes para el fin de semana en Alicante: Alicante elige la mejor croqueta de la ciudad
  8. 8 La Guardia Civil caza en Alicante a un fugitivo británico buscado por asesinar de 24 puñaladas a su compañero de piso
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 25 de septiembre en Alicante
  10. 10 Un estudio de la UMH avisa: los niños que más ultraprocesados comen son los que más televisión consumen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Estas son las rutas de Orihuela para el mes de octubre

Estas son las rutas de Orihuela para el mes de octubre