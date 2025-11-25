La revolución verde llega a este municipio de Alicante con drones, sensores y mediciones para lanzar la Zona de Bajas Emisiones El Ayuntamiento inicia los trabajos de campo para medir flujos de movilidad en horas específicas y aforos de tráfico las 24 horas

Adrián Mazón Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 19:39 Comenta Compartir

Arrancan los primeros pasos para que este municipio de Alicante viva la revolución verde. Drones, conteos masivos de tráfico y sensores de calidad del aire, junto a mediciones de ruido, participarán en los trabajos de campo antes de implantar la Zona de Bajas Emisiones.

Así es cómo arrancan los trabajos de San Vicente del Raspeig para poner en marcha este proyecto transformador del municipio. Un despliegue tecnológico repartido por once puntos de la ciudad servirán para establecer las claves de la futura BZE.

Y no solo eso, sino que estos trabajos de campo servirán también para actualizar por completo el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de San Vicente del Raspeig, ha explicado la concejala de Medio Ambiente, Mercedes Torregrosa.

De este modo, el Ayuntamiento trabaja en obtener un mapa real y preciso, al estilo de una radiografía tecnológica, que sea capaz de mostrar cómo se mueve la ciudad, por dónde circulan más vehículos y, además, cuáles son las zona con mayor impacto ambiental.

Hasta ahora se ha tomado «la referencia histórica» del Ayuntamiento, la cual establece que «el 47% de los desplazamientos que se realizan en el municipio son en vehículo privado, el 48% a pie, el 3% en bicicleta o en vehículos de movilidad personal y el 2% en transporte público», ha detallado Torregrosa.

Medición del ruido

El Ayuntamiento de San Vicente también lleva a cabo mediciones de ruido en once puntos estratégicos del municipio, basadas en el mapa acústico existente. También se han instalado sensores de calidad del aire en tres puntos de la ciudad que durante ocho semanas evaluarán y monitorizarán los niveles de contaminación atmosférica.

La combinación de estos datos permitirá, mediante «información clave», identificar las zonas con mayor contaminación acústica y ambiental y definir medidas concretas en el PMUS y en la gestión de la ZBE.

Así, se empieza a definir un modelo de movilidad y sostenibilidad urbano que «respete el medio ambiente, favorezca el tránsito peatonal y mejore la calidad de vida de todos los vecinos», ha incidido la edil, además de que «los resultados de los aforos, las encuestas, las mediciones de ruido y los sensores de calidad del aire se integrarán en el plan para priorizar las actuaciones más eficaces».