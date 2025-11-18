Ramón Cano liderará la Comissió de las Festes Majors Patronals de Benidorm 2026 El nuevo equipo estará formado por unos 90 mayorales y ya prepara sus primeras acciones

El Salón de Actos de la Casa del Fester Diego Cano Enguera fue anoche escenario del acto oficial de elección del nuevo presidente de la Comissió de Festes Majors Patronals de Benidorm y del grupo de mayorales que tendrán la responsabilidad de organizar los festejos del año 2026. La asamblea eligió como máximo responsable a Ramón Cano Morcillo, miembro de la Penya L'Albergina y quien ya presidió en 2023 la gestora de la Associació de Penyes Verge del Sofratge.

Cano encabezará un equipo formado por alrededor de 90 mayorales, lo que refuerza la dimensión social y participativa de las fiestas más importantes de Benidorm. Su papel será clave en un año que arranca ya con numerosos preparativos, desde la gestión del bar festero en la Plaza de la Navidad hasta la organización de los primeros actos oficiales del calendario 2026.

La concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, acompañó a los nuevos mayorales y subrayó el «apoyo total» del Ayuntamiento al nuevo presidente y a la comisión entrante. Cebreros trasladó a Cano y a todo su equipo su enhorabuena, deseándoles «la mejor de las suertes en los meses que vienen, para que Benidorm vuelva a disfrutar de unas Festes Majors Patronals a la altura de su tradición».

La junta directiva de la Comissió de 2026 ya está configurada y cuenta con una estructura sólida para coordinar el intenso trabajo de los próximos meses. Junto a Ramón Cano, estarán como vicepresidentes Francis Muñoz Vargas y Vicente Marín García. La secretaría recaerá en Laura Pascual Llambrich, mientras que la tesorería será responsabilidad de Vicente Solaz Gimeno.

La parte contable estará dirigida por Ángela Gualde Fuster y Andrés Zamora Mc Caferty, mientras que Rosana Picó Pérez asumirá la encargaduría de damas. También se ha designado a Victoria Solbes García de la Serrana como responsable de lotería, un área tradicionalmente fundamental en la financiación festera.

Completan la junta como vocales: Silvia Cintas Cuenca, José Luís Solbes Miñano, Cristian Lara Segura, Vicente Fuster Solbes y José Javier Rodríguez Martínez. Un equipo diverso, con representación de distintas peñas y perfiles, que será el encargado de pilotar el ciclo festero del próximo año.

La nueva Comissió de 2026 no tendrá descanso. Su primera acción será la apertura del bar festero en la Plaza de la Navidad, cuya inauguración está prevista para finales de este mes. Este espacio se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro durante las fiestas navideñas, además de ser una fuente de financiación clave para las actividades que se desarrollarán a lo largo del próximo año.

Junto a ello, la comisión también pondrá en marcha la venta de productos típicos navideños, entre ellos las tradicionales plantas de Navidad, además de los décimos de lotería para el sorteo del 22 de diciembre. Ambas iniciativas forman parte del calendario habitual de acciones festivas que permiten mantener la estructura económica necesaria para afrontar los actos de 2026.

Uno de los primeros grandes hitos que deberá organizar la nueva comisión será la Elección y Coronación de las reinas de las Festes Majors Patronals de 2026 y sus cortes de honor. Este acto supone el relevo oficial de las actuales representantes, Paula Pascual Sánchez y Aitana Pérez Gutiérrez, junto a sus damas.

La Comissió ya trabaja para que este evento mantenga el nivel que caracteriza a las fiestas de Benidorm, en las que la participación ciudadana, la tradición y la emoción festera se combinan cada año para dar forma a uno de los acontecimientos más arraigados de la ciudad.

