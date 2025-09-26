El pueblo de Alicante que estrena oficinas con 'sex shop' La empresa Diversual ha dado un paso más y abrirá unas instalaciones de más de 1.300 metros cuadrados con tienda y showroom

La 'sex shop online' y fabricante de juguetes eróticos referente en España, Diversual, ha dado un paso más en su estrategia para seguir creciendo. Su siguiente acción consiste en la apertura de un espacio de más de 1.300 metros cuadrados en la Avenida Miguel Hernández del municipio de Sant Joan d'Alacant.

Con este cambio de ubicación la empresa alicantina especializada en bienestar sexual se consolida y responde a un crecimiento orgánico y sostenido que ha venido viviendo durante los últimos años, tanto en lo relacionado con el equipo como en el catálogo. El nuevo espacio refuerza la capacidad logística de la marca, optimiza los procesos de atención al cliente y amplía su oferta experiencial con un showroom pionero en el sector, según fuentes de la compañía.

La localización cuenta con 1.300 metros cuadrados que mejorarán la relación con el cliente

«Necesitábamos un espacio que se adaptara a la evolución de Diversual. Hemos crecido no solo en número de empleados, sino también en contenidos, canales de comunicación y, especialmente, en nuestra marca propia, que hoy representa el 64% de nuestras ventas», ha declarado el CEO de Diversual, Fernando Martínez.

Las nuevas instalaciones se dividen en tres áreas. La más novedosa es un showroom en el que se ha apostado por una zona en la que los clientes puedan experimentar de primera mano los productos. Desde masturbadores y vibradores hasta artículos de BDSM y cosmética erótica, para que el cliente pueda conocer el artículo antes de adquirirlo.

«Muchas personas que nos visitan están iniciándose en el mundo de los juguetes eróticos. Por eso es tan importante ofrecerles una atención personalizada, cercana y sin juicios, que les ayude a entender qué opciones existen y cuál se adapta mejor a sus gustos o necesidades», subraya la psicóloga y sexóloga de Diversual, Lucía Jiménez.

Por otro lado, está la zona de carácter logístico que ocupará casi un 50% del total y albergará el almacén desde el que se preparan y envían los pedidos. Con la ampliación podrán aumentar el stock y de esta manera reducir los tiempos de entrega y garantizar la disponibilidad inmediata de los productos.

En la tercera zona se encuentran las oficinas en las que se ubican los equipos de márketing, atención al cliente, producción audiovisual y fotografía. Está diseñada para incluir salas de reuniones, cocina, zona de descanso y espacios diseñados para fomentar la creatividad y el bienestar laboral. Además de contar con una zona pet-friendly.

«Nuestros perros forman parte del día a día de la oficina. Nos acompañan en reuniones y sesiones de brainstorming, y ayudan a crear un ambiente más distendido y humano», añade Fernando Martínez.