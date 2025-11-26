Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mayte García y Charo Navalón en el Parc Natural de la Serra Gelada TA

El PSPV-PSOE alerta de la parálisis en Serra Gelada y critica el silencio del Consell

Las diputadas socialistas denuncian que Medio Ambiente no convoca las Juntas Rectoras de Serra Gelada, Penyal d'Ifac y Marjal Pego-Oliva

Nicolás Van Looy

Nicolás Van Looy

Benidorm

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

El PSOE ha denunciado la «paralización» en la gestión de los parques naturales la Serra Gelada, Penyal d'Ifac y Marjal Pego-Oliva, acusando al Consell de «mantener bloqueadas sus Juntas Rectoras desde hace años». Las diputadas autonómicas Mayte García y Charo Navalón han criticado que el conseller de Medio Ambiente siga sin ofrecer explicaciones ni motive su negativa reiterada a convocar estos órganos esenciales para la correcta planificación y protección de los espacios naturales más sensibles de la Comunitat Valenciana.

La denuncia se centra especialmente en el Parc Natural de la Serra Gelada, el más visitado del territorio valenciano y un enclave único compartido por Benidorm, l'Alfàs del Pi y Altea. Un espacio que, según las diputadas, atraviesa un momento especialmente delicado en un año simbólico, ya que en 2025 se conmemora el 20º aniversario de su declaración como parque natural.

Mayte García, también concejala en el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, ha recordado que, pese a esta efeméride, la Junta Rectora continúa sin reunirse. La última convocatoria queda ya muy lejos, y desde entonces se han acumulado episodios que, a juicio del PSOE, requerían una coordinación inmediata entre administraciones.

Entre ellos destacan los vertidos de aguas residuales en la zona marítima del parque atribuidos a Benidorm, un incidente que llevó a los ayuntamientos de l'Alfàs del Pi y Altea a solicitar de manera urgente una reunión de la Junta Rectora en enero de 2024. Un año después, aseguran, nada se ha movido. «Este 2025 tampoco han convocado la junta, pese a la evidente pérdida de masa forestal y al aumento de riesgo de incendio derivado de esta situación», ha insistido García.

A la falta de convocatorias se suma, según las diputadas, la ausencia de transparencia. En octubre, García y Navalón registraron una batería de preguntas dirigida a la Conselleria para conocer las razones por las que ni Serra Gelada ni Penyal d'Ifac (en Calp) ni el Marjal Pego-Oliva han visto reunirse sus respectivos órganos rectores en los últimos años.

Las preguntas también solicitaban información sobre el nombramiento de la presidencia de Serra Gelada, que todavía no se ha formalizado. Sin embargo, casi dos meses después, el conseller de Medio Ambiente ha pedido una prórroga para responder, una decisión que para las diputadas supone únicamente «ganar tiempo sin aclarar nada», lo que incrementa la preocupación sobre el estado real de la gestión de estos espacios.

Según el PSOE, la situación no afecta solo a Serra Gelada. En el Penyal d'Ifac, uno de los emblemas naturales de Calp y uno de los parques más visitados de España, la ausencia de Junta Rectora dificulta la planificación de actuaciones necesarias para afrontar la masificación, el desgaste de senderos y la conservación del entorno.

En el caso del Marjal Pego-Oliva, las diputadas recuerdan que la falta de reuniones impide abordar la problemática derivada de la gestión hídrica, la protección de la biodiversidad, la presión agrícola o las actuaciones de prevención ante temporales y episodios climáticos extremos.

García y Navalón insisten en que las Juntas Rectoras no son un mero trámite administrativo, sino un instrumento clave de participación, coordinación y toma de decisiones entre ayuntamientos, colectivos conservacionistas, técnicos y la propia Generalitat. Su parálisis —afirman— se traduce en falta de planificación, pérdida de oportunidades de conservación y mayor vulnerabilidad de los espacios naturales.

Mientras el Consell dilata su respuesta, las diputadas aseguran que continuarán exigiendo explicaciones y reclamando que se convoquen de inmediato estos órganos para poner fin a una situación que consideran «insostenible y perjudicial para el patrimonio natural de toda la Marina Baixa y la provincia de Alicante».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una agente medioambiental tras caer 50 metros durante un descenso de rappel en Alicante
  2. 2 El alemán Blazic refuerza la portería del Hércules hasta 2027
  3. 3 El Millón de Euromillones toca en este municipio de Alicante
  4. 4 Estos son los dos restaurantes de Alicante que conservan sus dos Estrellas Michelin
  5. 5 El Hércules, en manos de la FIFA para dar de alta a Mehdi Puch
  6. 6 Alerta por el descontrol de colonias felinas en un municipio de Alicante: «Genera problemas de convivencia»
  7. 7 La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad
  8. 8 Cortes de tráfico y desvíos de autobuses el domingo por la Maratón Internacional Elche-Alicante
  9. 9 Alicante dispara el supereje deportivo de la Vía Parque con grandes obras que transformarán las pistas e instalaciones de los barrios
  10. 10 La Aemet reactiva la alerta amarilla en el norte de Alicante: estos son los municipios afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El PSPV-PSOE alerta de la parálisis en Serra Gelada y critica el silencio del Consell

El PSPV-PSOE alerta de la parálisis en Serra Gelada y critica el silencio del Consell