El PSPV-PSOE alerta de la parálisis en Serra Gelada y critica el silencio del Consell Las diputadas socialistas denuncian que Medio Ambiente no convoca las Juntas Rectoras de Serra Gelada, Penyal d'Ifac y Marjal Pego-Oliva

Nicolás Van Looy Benidorm Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:48

El PSOE ha denunciado la «paralización» en la gestión de los parques naturales la Serra Gelada, Penyal d'Ifac y Marjal Pego-Oliva, acusando al Consell de «mantener bloqueadas sus Juntas Rectoras desde hace años». Las diputadas autonómicas Mayte García y Charo Navalón han criticado que el conseller de Medio Ambiente siga sin ofrecer explicaciones ni motive su negativa reiterada a convocar estos órganos esenciales para la correcta planificación y protección de los espacios naturales más sensibles de la Comunitat Valenciana.

La denuncia se centra especialmente en el Parc Natural de la Serra Gelada, el más visitado del territorio valenciano y un enclave único compartido por Benidorm, l'Alfàs del Pi y Altea. Un espacio que, según las diputadas, atraviesa un momento especialmente delicado en un año simbólico, ya que en 2025 se conmemora el 20º aniversario de su declaración como parque natural.

Mayte García, también concejala en el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, ha recordado que, pese a esta efeméride, la Junta Rectora continúa sin reunirse. La última convocatoria queda ya muy lejos, y desde entonces se han acumulado episodios que, a juicio del PSOE, requerían una coordinación inmediata entre administraciones.

Entre ellos destacan los vertidos de aguas residuales en la zona marítima del parque atribuidos a Benidorm, un incidente que llevó a los ayuntamientos de l'Alfàs del Pi y Altea a solicitar de manera urgente una reunión de la Junta Rectora en enero de 2024. Un año después, aseguran, nada se ha movido. «Este 2025 tampoco han convocado la junta, pese a la evidente pérdida de masa forestal y al aumento de riesgo de incendio derivado de esta situación», ha insistido García.

A la falta de convocatorias se suma, según las diputadas, la ausencia de transparencia. En octubre, García y Navalón registraron una batería de preguntas dirigida a la Conselleria para conocer las razones por las que ni Serra Gelada ni Penyal d'Ifac (en Calp) ni el Marjal Pego-Oliva han visto reunirse sus respectivos órganos rectores en los últimos años.

Las preguntas también solicitaban información sobre el nombramiento de la presidencia de Serra Gelada, que todavía no se ha formalizado. Sin embargo, casi dos meses después, el conseller de Medio Ambiente ha pedido una prórroga para responder, una decisión que para las diputadas supone únicamente «ganar tiempo sin aclarar nada», lo que incrementa la preocupación sobre el estado real de la gestión de estos espacios.

Según el PSOE, la situación no afecta solo a Serra Gelada. En el Penyal d'Ifac, uno de los emblemas naturales de Calp y uno de los parques más visitados de España, la ausencia de Junta Rectora dificulta la planificación de actuaciones necesarias para afrontar la masificación, el desgaste de senderos y la conservación del entorno.

En el caso del Marjal Pego-Oliva, las diputadas recuerdan que la falta de reuniones impide abordar la problemática derivada de la gestión hídrica, la protección de la biodiversidad, la presión agrícola o las actuaciones de prevención ante temporales y episodios climáticos extremos.

García y Navalón insisten en que las Juntas Rectoras no son un mero trámite administrativo, sino un instrumento clave de participación, coordinación y toma de decisiones entre ayuntamientos, colectivos conservacionistas, técnicos y la propia Generalitat. Su parálisis —afirman— se traduce en falta de planificación, pérdida de oportunidades de conservación y mayor vulnerabilidad de los espacios naturales.

Mientras el Consell dilata su respuesta, las diputadas aseguran que continuarán exigiendo explicaciones y reclamando que se convoquen de inmediato estos órganos para poner fin a una situación que consideran «insostenible y perjudicial para el patrimonio natural de toda la Marina Baixa y la provincia de Alicante».