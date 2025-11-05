El PSPV de la Marina Baixa denuncia el colapso sanitario en el hospital comarcal Mayte García alerta de una situación «insostenible» en Urgencias y acusa al Consell de no cumplir su promesa de ampliar la plantilla ni finalizar las obras del centro de La Vila Joiosa

Nicolás Van Looy Benidorm Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

El colapso sanitario del hospital comarcal de la Marina Baixa, ubicado en la localidad de La Vila Joiosa, vuelve a ser objeto de denuncia pública. La diputada autonómica del PSPV-PSOE y concejala en el ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, Mayte García, ha asegurado que la situación «es peor que hace un año y medio», pese a las promesas realizadas por la Conselleria de Sanitat para reforzar la plantilla y mejorar las instalaciones.

Según García, «el caos en Urgencias es ya insostenible, con pacientes que se marchan sin ser atendidos tras esperar durante horas por falta de personal». La diputada socialista advierte de que el centro sanitario «se encuentra en una situación crítica y nadie asume responsabilidades».

La diputada ha puesto como ejemplo los continuos traslados de enfermos a centros privados de Benidorm. «Hay personas mayores que, tras nueve horas esperando en Urgencias, son derivadas en plena madrugada a hospitales privados donde terminan ingresadas. Allí se reencuentran con los mismos pacientes con los que compartían la sala de espera en La Vila Joiosa», denuncia.

Hace apenas un mes, García registró una solicitud formal al conseller de Sanitat, Marciano Gómez, para conocer el número exacto de derivaciones a hospitales privados desde el centro vilero, pero afirma no haber recibido respuesta. «Queremos transparencia, datos y soluciones inmediatas. No se puede seguir escondiendo esta realidad», exige.

Compromisos «incumplidos» del Consell

Mayte García recuerda que en el pleno del Consell de abril de 2024, el propio conseller Gómez admitió la necesidad de incrementar tanto el personal sanitario como las camas disponibles, y anunció una modificación presupuestaria para hacerlo posible. «Sin embargo, un año y medio después, nada ha cambiado. Aquella modificación nunca llegó al hospital de La Vila Joiosa», lamenta.

En lugar de reforzar los recursos humanos, explica la diputada, «la Conselleria se ha limitado a introducir modificaciones de obra que están alargando de manera indefinida la ampliación del hospital proyectada por el anterior Gobierno del Botànic». García sostiene que si se hubiera mantenido el ritmo de ejecución inicial, «las nuevas instalaciones ya estarían terminadas».

El personal sanitario, según la socialista, trabaja «al límite» para poder atender una población cada vez mayor en la Marina Baixa. «Ni los médicos ni las enfermeras dan abasto; los pacientes sufren largas esperas, y la falta de recursos básicos está generando un grave deterioro de la atención pública», denuncia.

La parlamentaria autonómica subraya que «la Sanidad pública en la comarca está siendo víctima de la desidia del actual Consell», al tiempo que reclama «una actuación urgente, real y con dotación económica» que permita estabilizar la situación antes del invierno, cuando la demanda asistencial se dispara.

El hospital de La Vila Joiosa atiende a los municipios de toda la Marina Baixa, entre ellos Benidorm, l'Alfàs del Pi, Altea, Finestrat, Callosa d'en Sarrià y La Nucía, lo que lo convierte en un centro sanitario de referencia comarcal. La presión asistencial aumenta especialmente durante las temporadas turísticas, cuando la población de la zona se multiplica.

«Estamos hablando de un hospital esencial para más de 200.000 personas durante todo el año y que, en verano, atiende a muchos más por el turismo. No podemos permitir que siga en esta situación de colapso», concluye Mayte García.