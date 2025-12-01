El PSOE de Benidorm denuncia ocho meses de retraso en la licitación de la zona azul La oposición acusa al alcalde, Toni Pérez, de bloquear el nuevo contrato del servicio de la ORA

Nicolás Van Looy Benidorm Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:23

El grupo municipal socialista ha denunciado un nuevo episodio de lo que considera la «parálisis del gobierno local de Benidorm». El concejal encargado de fiscalizar el área de Movilidad, Miguel Soldevila, criticó que el Ayuntamiento sigue sin sacar a licitación el nuevo contrato de la ORA, que incluye la zona azul, el resto de áreas reguladas y el servicio de grúa municipal, a pesar de que «lleva caducado desde el pasado 1 de junio».

Según explicó, el PSOE lleva «meses advirtiendo de la urgencia de renovar este contrato esencial para la ciudad», mientras que el equipo de Toni Pérez «continúa sin avances, retrasando de nuevo un procedimiento clave y demostrando», en palabras del edil, «la falta de previsión y las pocas ganas de trabajar» del gobierno del Partido Popular.

Soldevila relacionó esta situación con lo que define como «la hoja de ruta del abandono» del alcalde, al que acusa de estar «más pendiente de sus apariciones públicas, de su actividad en la Diputación» y de los conflictos internos de su partido que de los problemas cotidianos de Benidorm.

A su juicio, el bloqueo del contrato de la zona azul se suma a otros ejemplos de parálisis municipal como la ausencia de presupuestos o la falta de avances en el área de Urbanismo, reflejando la inercia de «un gobierno agotado que no gestiona».

El concejal socialista lamentó que el responsable de Movilidad se limite a expresar en prensa su deseo de que el nuevo concurso salga «cuanto antes», interpretando esas declaraciones como una muestra evidente «de improvisación».

Considera Soldevila que esta demora injustificada perjudica tanto a residentes como a visitantes, que siguen dependiendo de un servicio caducado y sin mejoras posibles mientras no avance el proceso administrativo. Además, recordó que la empresa que continúa gestionando el estacionamiento regulado mantiene el servicio pese a los incumplimientos que el propio Ayuntamiento detectó y acreditó: desde el cobro de tarifas superiores a las permitidas hasta la ausencia de comunicación sobre ingresos adicionales, pasando por la reducción del personal adscrito al contrato sin autorización, la eliminación de la asistencia técnica, la falta de una oficina abierta al público en una vía con estacionamiento regulado, el funcionamiento deficiente de un cajero automático incapaz de dispensar dinero y la carencia de materiales y equipamiento básico.

Para Soldevila, resulta «incomprensible que, con estos antecedentes, el gobierno municipal no haya sido capaz de completar aún la redacción de los pliegos». Por ello, exigió al equipo de Toni Pérez que «deje de poner excusas», concluya cuanto antes el proceso administrativo y saque a licitación un contrato que considera «imprescindible para la movilidad de Benidorm».

El edil remarcó que la ciudad «no puede seguir acumulando contratos caducados o en situación precaria en servicios esenciales», y que «la incapacidad de gestión del gobierno local está pasando factura al día a día de vecinos, comerciantes y visitantes».