El PSOE de Benidorm culpa a Toni Pérez de la marcha del Low y exige dimisiones Los socialistas acusan al alcalde de desatender Benidorm y priorizar su agenda interna, provocando la pérdida del mayor festival de la ciudad

Nicolás Van Looy Benidorm Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:39

La marcha del Low Festival de Benidorm sigue generando una intensa polémica política una semana después de conocerse esa decisión. La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Cristina Escoda, ha señalado directamente al alcalde Toni Pérez como responsable de la pérdida del «evento musical más importante que ha acogido la ciudad durante la última década». Según Escoda, el primer edil «ha abandonado la gestión municipal para centrarse en sus asuntos internos en el PP», lo que habría provocado un «vacío de liderazgo» en asuntos estratégicos para la ciudad.

La portavoz socialista sostiene que la situación no es nueva. «Llevamos meses advirtiendo sobre la falta de control en asuntos jurídicos y urbanísticos. Lo del Low hay que insertarlo en ese contexto. Toni Pérez fue un gran defensor del festival durante años. Nadie entiende que haya dejado escapar un evento internacional consolidado», afirmó.

El detonante, según Escoda, habría sido el concurso impulsado por el Gobierno local para la gestión privada de conciertos en los campos de fútbol. La dirigente del PSOE lamenta que «los intereses privados» se hayan impuesto sobre «un evento que ha supuesto el mayor éxito promocional de Benidorm en décadas».

A su juicio, el Ayuntamiento podría haber retenido el festival si hubiera blindado sus fechas en el nuevo contrato de explotación. «No se hizo y ahora Benidorm pierde uno de sus principales activos culturales y turísticos», subrayó. En este sentido, recordó que el Low Festival ha generado un impacto económico acumulado de 150 millones de euros durante todas sus ediciones en la ciudad, una cifra clave para el comercio, la restauración y la planta hotelera.

Impacto negativo para la imagen de Benidorm

Escoda advierte de que la marcha del Low no solo supone «un duro golpe para la imagen de Benidorm», sino que perjudica directamente al tejido empresarial local. «Toni Pérez vuelve a dar la espalda a los comerciantes, restauradores y hosteleros, que tenían en el Low un motor económico anual con beneficios garantizados», afirmó.

Además, la socialista muestra preocupación por el nuevo proyecto musical que sustituirá al festival. A su juicio, «no está demandado por la sociedad benidormense y presenta más dudas que certezas». La oposición vigilará especialmente el posible incremento de molestias para los vecinos de Colonia Madrid, zona directamente afectada por la actividad musical en los campos de fútbol.

El grupo socialista considera que la pérdida del Low es un «fracaso de gestión» que debe conllevar responsabilidades políticas. Por ello, Escoda exige dimisiones en el área de Grandes Eventos. «Si Toni Pérez no quiere cesar al concejal responsable, debe asumir él la responsabilidad y dejar paso a otros que sí defiendan los intereses de Benidorm», sentenció.

La portavoz recordó también que esta legislatura está marcada por la «parálisis» en proyectos estratégicos como el Centro Cultural, que continúa sin avances relevantes. «En lugar de progresar, retrocedemos. Con Toni Pérez, Benidorm vuelve hacia atrás».