El Pozo de Rotes de La Nucía volverá a tener agua tras su colapso El municipio inicia las obras de sondeo para recuperar un aporte fundamental para su huerta

Nicolás Van Looy Benidorm Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:09

La Nucía ha puesto en marcha una de sus obras hídricas más urgentes: el nuevo sondeo del pozo de Rotes, infraestructura clave para el riego de la huerta y también para el suministro de agua potable del municipio. Tras completar los trabajos de acondicionamiento de la parcela, esta semana han comenzado las labores de prospección, que tendrán un plazo de ejecución aproximado de dos meses. Si no surgen imprevistos, la infraestructura podrá entrar en funcionamiento a principios de 2026, devolviendo a los regantes un caudal esencial perdido el pasado verano.

La actuación está impulsada por la Dirección General del Agua de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana. Al inicio de las obras acudieron José Manuel Devesa, secretario de la Comunidad de Regantes; Pepe Cano, concejal de Servicios Técnicos; y el alcalde Bernabé Cano, quienes destacaron la importancia estratégica del proyecto para el campo nuciero.

El colapso del antiguo pozo dejó a la huerta sin agua en plena sequía

El origen de esta intervención se remonta al pasado mes de junio, cuando el histórico Pou de Rotes, con 42 años de servicio, quedó totalmente inutilizado al colapsar su sondeo. El derrumbe supuso un golpe crítico para las comunidades de regantes de La Nucía, que se quedaron sin su principal fuente de abastecimiento en plena sequía y en un verano especialmente duro para el campo.

La situación obligó al Ayuntamiento y a los propios regantes a buscar una solución de urgencia. Tras confirmar que reparar el pozo era inviable, se inició un proceso administrativo para crear un nuevo sondeo paralelo, proceso que ahora culmina con el arranque de las obras. La Conselleria asumió la ejecución como una actuación prioritaria dada la gravedad del escenario agrícola.

José Manuel Devesa, secretario de la Comunidad de Regantes, subrayó la trascendencia del proyecto. «Esta obra es indispensable para el riego de las cuatro comunidades de regantes y también para el abastecimiento de agua potable. Sin ella es imposible mantener las tandas de riego con normalidad», explicó.

Devesa recordó las pérdidas sufridas durante el verano. «Las cosechas de aguacates se han perdido y las de cítricos y nísperos se han mermado considerablemente. Estamos en una situación límite. Necesitamos este nuevo sondeo cuanto antes para recuperar el suministro a la huerta de La Nucía», declaró.

Un proyecto que alcanzará los 100 metros de profundidad

El alcalde Bernabé Cano también destacó el carácter imprescindible de la actuación. «Las obras de prospección ya están en marcha y serán determinantes para garantizar el riego agrícola en las partidas rurales y el suministro de agua potable para la población», afirmó.

Recordó que el colapso del pozo el pasado verano dejó al municipio en una posición crítica. «Se intentó reparar, pero era imposible. Por eso se decidió ejecutar un nuevo sondeo paralelo. Gracias a la Dirección General del Agua, esta solución será una realidad», apuntó el primer edil.

La perforación alcanzará los 100 metros de profundidad en un eje completamente vertical. Una vez concluida, se instalará una tubería de fundición y el equipo de bombeo necesario para extraer el caudal. «Calculamos que en dos meses estará finalizado y comenzará a suministrar agua tanto a la Comunidad de Regantes como a los vecinos de La Nucía», añadió Cano.

La entrada en funcionamiento del nuevo sondeo permitirá recuperar un recurso hídrico vital para agricultores y residentes, reforzando la resiliencia del municipio frente a episodios de sequía cada vez más frecuentes. Con la obra ya en marcha, La Nucía afronta el tramo final hacia la recuperación de un pozo que durante más de cuatro décadas fue el corazón del regadío local.