Pillado el joven incendiario de contenedores en El Campello

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 31 de octubre 2025, 18:49 Comenta Compartir

La moda de la quema intencionada de contenedores de basura y reciclaje ha llegado a la provincia de Alicante. El Campello ha sufrido esta semana esta modalidad de vandalismo que parece extenderse por todo el país. El autor ya ha sido identificado y ha confensado, apenas unas horas después de que comenzase su andadura, por lo que las autoridades esperan que se haya puesto fin a estos sucesos

TEn la noche del pasado martes y la madrugada del miércoles, las fuerzas de seguridad y los bomberos tuvieron que actuar hasta en dos focos: las avenidas de Jijona y Els Furs.

Todo ocurrió a noche del martes al miércoles. El primer aviso lo recibió la Policía Local alrededor de las 22:45 horas, hora en la que un vecino alertó que salía humo de un contenedor de papel en la avenida de Jijona Los integrantes de la patrulla intentaron sofocar el fuego con sus extintores, pero las llamas eran demasiado potentes. Finalmente fueron los bomberos quienes sofocaron el incendio. Poco después, otro fuego afectó a contenedores de la avenida Els Furs, justo frente al instituto Clot de L'Illot.

Ya de madrugada, sobre las 4 de la mañana, fue una patrulla de la Guardia Civil la que avistó a un joven que coincidía con la descripción facilitada por los vecinos. Los agentes le dieron el alto, y él asumió que había sido el causante de los incendios, por lo que fue trasladado al cuartel de la Guarda Civil para tomarle declaración.

Pocas horas después, la con cesionaria del servicio de limpieza viaria, FCC, despejó la zona de restos calcinados y repuso los contenedores.