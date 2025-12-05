El Parque de Bomberos de San Vicente, nueva sede del Ivaspe para reforzar la formación del personal de emergencias La programación arranca con un curso sobre las distintas técnicas de actuación en rescate de accidentes de tráfico

El Parque Central de Bomberos de Sant Vicent del Raspeig alberga desde este viernes una sede oficial del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe). El presidente de la Diputación, Toni Pérez, y el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, han inaugurado este nuevo espacio destinado a la formación y perfeccionamiento profesional del personal de emergencias de la provincia.

«El Parque de Sant Vicent del Raspeig, recientemente remodelado, es un referente en toda la Comunitat Valencia, una instalación moderna, eficiente y puntera, tanto por sus dimensiones, como por sus servicios e instalaciones, que ahora da un paso más en su proyección como centro de formación perfectamente dotado y cualificado», ha señalado el presidente.

La colaboración entre el Ivaspe y el Consorcio está orientada a potenciar la formación profesional, teórica, práctica y física de los bomberos mediante la impartición de cursos específicos y de perfeccionamiento. «Todo ello, con el fin de mejorar su capacitación y garantizar una eficaz prestación del servicio ante cualquier situación de riesgo», ha manifestado Juan Carlos Valderrama, quien ha matizado que, aunque la sede oficial está en Sant Vicent del Raspeig, las acciones de formación podrán desarrollarse en cualquiera de los trece parques de bomberos que el Consorcio tiene repartidos por toda la provincia.

En este sentido, Toni Pérez ha recordado la «excelente dotación» de todos los parques de bomberos de la Diputación de Alicante, muchos de ellos equipados con aulas de formación, piscina, torre de trabajos en altura o helipuerto, «lo que ha llevado a la Generalitat a elegirnos como una de sus sedes en la provincia».

Además, durante el transcurso del acto, se ha anunciado el primero de los cursos que se va a llevar a cabo en este espacio, que versará sobre las distintas técnicas de actuación en rescate de accidentes de tráfico.

Asimismo, el Ivaspe y el Consorcio de Bomberos de Alicante trabajan ya en el calendario de cursos de 2026, «bajo la premisa de que apostar por la formación es apostar por una mayor seguridad en las actuaciones de emergencias», ha explicado Valderrama.

Por su parte, Toni Pérez ha destacado que «la adaptación constante a los desafíos contemporáneos y la formación continua de nuestros bomberos son una apuesta clara y decidida, tanto de la Conselleria de Emergencias como de la Diputación de Alicante, quienes llevamos muchos años impulsando todo tipo de iniciativas encaminadas a mejorar la capacidad de respuesta de nuestros bomberos y a garantizar la seguridad y protección de nuestros ciudadanos».

La inauguración ha contado también con la presencia del diputado de Emergencias, Luis Rodríguez, y del director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, Alberto Javier Martín.