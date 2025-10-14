La Nucía inaugura el primer Centro de Música y Salud de España El innovador espacio combina atención clínica, formación e investigación sobre los beneficios terapéuticos de la música

Nicolás Van Looy Benidorm Martes, 14 de octubre 2025, 14:15

La Nucía ha dado un paso pionero en el ámbito de la salud y la cultura con la creación del Centro de Música y Salud, un proyecto único en España que une ciencia, arte y bienestar. El nuevo espacio, ubicado en l'Auditori de La Nucía, está dirigido por Román Rodríguez, doctor en Ciencias de la Salud, especialista en Musicoterapia y músico profesional.

Durante su presentación, el propio Rodríguez estuvo acompañado por el alcalde, Bernabé Cano, y el concejal de Cultura, Pedro Lloret, en un acto que marcó el inicio de una etapa innovadora para el municipio. «Nuestro objetivo es situar la música en el lugar que le corresponde dentro de la salud pública: como herramienta de bienestar, cohesión social y crecimiento personal», subrayó el director del centro.

El Centro de Música y Salud de La Nucía es el primero en todo el país que integra en un mismo espacio atención clínica, formación e investigación científica, convirtiéndose en un referente para profesionales y ciudadanía.

El centro se estructura en tres áreas principales. En primer lugar, la dedicada a la atención clínica y comunitaria, con sesiones de musicoterapia y programas de música para la salud, tanto presenciales como online. En segundo lugar, la dirigida a la formación, enfocada a profesionales de la salud, la educación y los servicios sociales, así como a personas interesadas en mejorar su bienestar a través de la música. Y, por último, la dedicada a la investigación científica, en colaboración con la Universidad de Alicante y diferentes centros sanitarios, enfocada en estudiar el impacto de la música en la salud física, emocional, cognitiva y social.

El centro ofrecerá musicoterapia clínica para niños con dificultades en el desarrollo, personas mayores con deterioro cognitivo o pacientes en procesos de rehabilitación. Además, desarrollará programas de prevención y bienestar dirigidos a toda la población, sin necesidad de diagnóstico médico.

Entre sus objetivos destacan la reducción del estrés, la estimulación cognitiva, el fortalecimiento de vínculos familiares y la prevención del deterioro cognitivo en personas mayores, fomentando una vida más plena y activa.

El Centro de Música y Salud La Nucía refuerza la apuesta del municipio por la innovación en salud y cultura, fomentando la participación ciudadana, el encuentro intergeneracional y la cohesión comunitaria. Gracias a esta iniciativa, La Nucía se posiciona como un referente nacional en la promoción del bienestar a través de la música.

«El poder de la música como herramienta terapéutica está científicamente demostrado», señaló Rodríguez, quien explicó que el proyecto busca acercar los beneficios de la música a toda la sociedad, desde la infancia hasta la tercera edad.