La Nucía impulsa su mayor salto digital con nuevas cámaras con IA La Ciudad Deportiva Camilo Cano incorpora un sistema automatizado para grabar y retransmitir partidos en alta resolución sin operarios

Nicolás Van Looy Benidorm Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:03 Comenta Compartir

La Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía ha dado un paso decisivo en su modernización con la finalización del nuevo Sistema de Cámaras Automatizadas con Inteligencia Artificial, una actuación que ha supuesto una inversión de 219.736 euros. El proyecto ha sido financiado por el Ayuntamiento de La Nucía gracias a una subvención procedente de los fondos Next Generation de la Unión Europea, enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El alcalde Bernabé Cano y el concejal de Deportes Sergio Villalba visitaron recientemente la sala de control para comprobar el funcionamiento de esta tecnología, que permitirá grabar y retransmitir competiciones con una calidad sin precedentes en las instalaciones nucieras.

La actuación persigue desplegar cámaras automatizadas en puntos estratégicos de la Ciudad Deportiva para garantizar una cobertura óptima de los diferentes espacios. El objetivo es doble: por un lado, ofrecer a los clubes y deportistas herramientas avanzadas para mejorar su rendimiento; y por otro, impulsar la digitalización del deporte base, semiprofesional y amateur del municipio.

«Con esta actuación damos un nuevo paso en la digitalización y modernización de las instalaciones de La Nucía, Ciudad del Deporte», destacó el alcalde Bernabé Cano. «Este sistema permitirá a nuestros clubes y deportistas dar un salto cualitativo en su formación y rendimiento, y ha sido posible gracias a los fondos europeos Next Generation».

Tecnología de última generación en todos los recintos principales

El sistema está compuesto por seis unidades automatizadas de grabación, equipadas con cámaras fijas y cámaras con IA capaces de seguir la acción en tiempo real. Las imágenes se capturan en resolución 4K y con micrófonos incorporados para recoger el ambiente de cada partido o entrenamiento.

Las cámaras se han instalado en el Estadi Olímpic, el Mini Estadi de césped natural, el Pabellón Camilo Cano, el Pabellón Muixara y los Campos de Fútbol 7.

Para gestionar toda esta infraestructura, se han habilitado seis unidades deportivas de control y visionado en el Edifici dels Esports, donde se centraliza el tratamiento de imágenes, el almacenamiento y la coordinación de retransmisiones. Además, se han incorporado dos sistemas de realización y locución para producciones más completas, y dos puestos de visionado para entrenadores y analistas, con volcado de archivos mediante USB. El sistema incluye también cámaras PTZ de movimiento automático.

Uno de los principales avances del proyecto es que las cámaras funcionan de manera completamente automática, sin necesidad de que un operario esté manejando el sistema durante los partidos. Esto permitirá reducir costes tanto para el Ayuntamiento como para los clubes que utilizan las instalaciones.

El sistema grabará y retransmitirá en directo y en diferido los encuentros disputados por los clubes nucieros, facilitando un archivo audiovisual constante y accesible para entrenadores, deportistas y familias. La disponibilidad de estas imágenes permitirá mejorar estrategias, analizar el rendimiento y profesionalizar el deporte base y femenino, además de fomentar una mayor visibilidad del deporte local.

