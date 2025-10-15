La Nucía gana el Premio María Moliner por su fomento de la lectura El Ministerio de Cultura reconoce el programa «Aprender a leer. Leer para aprender», destacando su innovación y su impacto social en el municipio

Nicolás Van Looy Benidorm Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Nucía ha sido galardonado con uno de los Premios María Moliner 2025, concedidos por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por su proyecto de animación lectora «Aprender a leer. Leer para aprender». Este reconocimiento nacional está dotado con 2.777,77 euros, que el consistorio destinará íntegramente a ampliar los fondos bibliográficos de las bibliotecas municipales.

El galardón se enmarca en una convocatoria a la que se han presentado más de 600 municipios de toda España y premia las iniciativas más destacadas en fomento de la lectura, dinamización de bibliotecas e integración social. Es la primera vez que La Nucía recibe este prestigioso premio, lo que supone un importante hito cultural para el municipio.

El Premio María Moliner distingue proyectos que promueven la lectura como herramienta de cohesión social, aprendizaje e inclusión, valorando además el uso de nuevas tecnologías y la eficiencia en la gestión bibliotecaria.

En el caso de La Nucía, el proyecto premiado ha sido el resultado de un trabajo transversal de la Biblioteca Municipal Miquel Guardiola junto con las concejalías de Cultura, Educación, Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Tercera Edad, Turismo y la Seu Universitària, implicando a toda la comunidad local en un proceso participativo y educativo que acerca la lectura a todos los públicos.

Entre las actividades más destacadas del programa figuran el ciclo «Café y Libros», los cuentacuentos intergeneracionales, los clubes de lectura feminista, los talleres de escritura, las presentaciones de libros y obras de teatro, así como las visitas escolares a la Biblioteca Municipal.

Además, el proyecto ha impulsado acciones de acercamiento al patrimonio cultural y bibliográfico local, fomentando la lectura como un instrumento de convivencia, inclusión y aprendizaje comunitario.

El Ayuntamiento de La Nucía ha subrayado que este premio es el resultado del esfuerzo conjunto de las distintas áreas municipales y del compromiso del personal de la biblioteca, que han logrado consolidar un modelo de trabajo innovador en torno al libro, la educación y la cultura.

Con este reconocimiento, La Nucía se sitúa entre los municipios españoles más comprometidos con la promoción de la lectura, consolidando la labor que desarrollan la Biblioteca Municipal Miquel Guardiola, la Agencia de Lectura Municipal Caravana, l'Auditori i Centre Cultural de La Nucía y los centros educativos y sociales del municipio.

El Premio María Moliner 2025 refuerza así la imagen de La Nucía como un referente cultural en la Comunitat Valenciana, capaz de unir creatividad, participación ciudadana y educación a través de los libros.