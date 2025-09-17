La Nucía comenzará en octubre las obras de su tercer colegio público El nuevo centro de Infantil y Primaria, situado en la avenida Sorolla, acogerá a 490 alumnos y estará terminado en 2026

Nicolás Van Looy Benidorm Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:19 Comenta Compartir

La Nucía está a punto de dar un salto importante en materia educativa. El Ayuntamiento ha confirmado que las obras del tercer colegio público de Infantil y Primaria arrancarán en octubre, tras completar durante las próximas semanas las actuaciones previas en la parcela de la avenida Sorolla.

Este nuevo centro escolar se construirá sobre un solar municipal de 8.860 metros cuadrados, con un presupuesto de 8,53 millones de euros, y tendrá capacidad para 490 alumnos repartidos en dos aulas de dos años, seis de Infantil y doce de Primaria. El plazo de ejecución previsto sitúa la finalización de los trabajos en el último trimestre de 2026.

El anuncio del inicio de las obras fue realizado por el alcalde Bernabé Cano, acompañado del concejal de Educación, Sergio Villalba, durante una visita a los terrenos. Ambos mantuvieron una reunión con la dirección facultativa del proyecto, los arquitectos y la Unión Temporal de Empresas formada por Prom 95 SL y Alcudia Servicios y Obras, que se encargará de la construcción.

Infraestructura «más que necesaria»

Según Cano, se trata de una infraestructura «más que necesaria» después de años de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa. Los dos colegios de Primaria que existen actualmente en la localidad se encuentran «más que saturados», lo que ha obligado a muchos alumnos a desplazarse en autobús desde distintas urbanizaciones.

Una de las principales ventajas de la ubicación del nuevo centro es que permitirá que cientos de niños puedan acudir caminando desde sus casas. Esto reducirá el uso del transporte escolar y, con ello, el gasto que asume la Generalitat. «Muchos alumnos y alumnas de las urbanizaciones irán andando a su cole cuando esté finalizado», destaca el alcalde.

Además, esta circunstancia facilitará la conciliación familiar, ya que las familias tendrán un colegio mucho más próximo y evitarán desplazamientos diarios en coche o autobús.

El proyecto contempla un edificio de dos plantas dividido en varios módulos. Contará con un comedor amplio con cocina propia, gimnasio cubierto y dos pistas polideportivas al aire libre. El diseño busca dar respuesta tanto a las necesidades académicas como deportivas y sociales del alumnado.

«Estamos muy contentos con el inicio inminente de las obras. Tras ocho años de paralización por parte del anterior gobierno autonómico, finalmente con la Generalitat de Carlos Mazón será una realidad», declara Cano.

El tercer colegio público de La Nucía supone una inversión estratégica que no solo ampliará la capacidad educativa de la localidad, sino que también reforzará su atractivo como municipio en crecimiento. El proyecto está llamado a marcar un antes y un después en la planificación de infraestructuras locales, respondiendo al aumento constante de población y a la necesidad de contar con centros escolares modernos y cercanos.

Si se cumplen los plazos previstos, en el curso 2026-2027 cientos de niños podrán estrenar instalaciones adaptadas a los nuevos tiempos, aliviando la presión sobre los actuales colegios y dando un respiro a docentes y familias.

Temas

La Nucia