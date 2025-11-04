La Nucía calienta motores para un Rallye Costa Blanca de alto nivel La prueba reúne a la élite nacional e internacional del motor en una cita clave del Supercampeonato de España de Rallyes

Nicolás Van Looy Benidorm Martes, 4 de noviembre 2025, 13:29

La emoción del motor regresa esta semana a la provincia con la celebración del 31 Rallye La Nucía-Mediterráneo-Trofeo Costa Blanca, que se disputará los días 6, 7 y 8 de noviembre. La prueba, organizada por el Automóvil Club AIA, convertirá una vez más a La Nucía en el epicentro del automovilismo nacional.

Después de que los cambios en el calendario situaran la cita nuciera el pasado año dentro del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA), en este 2025 la prueba regresa al Supercampeonato de España (S-CER) siendo puntuable también para el International Iberian Rally Trophy (IIRT) de la FIA y para el autonómico. Un evento de primer nivel que recorrerá más de 30 municipios de la montaña alicantina, con un total de 643 kilómetros, de los que 161 serán cronometrados en doce espectaculares tramos.

La ceremonia de salida, con entrada libre, tendrá lugar este jueves 6 de noviembre (20:00 hrs) en la plaça de les Nits, donde los aficionados podrán disfrutar de cerca de los vehículos y pilotos participantes.

El viernes 7 arrancará la competición con seis tramos: Pinos-Xaló, Pego-Vall d'Ebo y Castells-Famorca-Fageca-Quatretondeta, todos ellos en doble pasada, con la segunda ronda nocturna, a partir de las 20:00 horas.

El sábado 8, desde las 9:15 horas, se celebrarán los tramos Benassau-Gorga, Penàguila-Relleu y Guadalest-Callosa d'en Sarrià, que se repetirán por la tarde antes de la ceremonia de entrega de trofeos en el Pabellón Muixara de La Nucía, a las 19:15 horas.

La Ciutat Esportiva Camilo Cano volverá a ser el centro neurálgico del rallye, albergando el parque de asistencia, la dirección de carrera, la sala de prensa y todos los servicios técnicos.

Pilotos internacionales y gran impacto económico

En el apartado deportivo, el Rallye de La Nucía contará con una parrilla de lujo. Además de los principales aspirantes al subcampeonato del S-CER, Pepe López (Hyundai) y Javier Pardo (Skoda), destaca la presencia del noruego Andreas Mikkelsen, doble campeón mundial WRC2, y del norirlandés Phillip Allen, ambos con vehículos Rally2.

El alcalde de La Nucía y diputado provincial de Deportes, Bernabé Cano, ha destacado el impacto de la prueba:

«El Rallye La Nucía tiene un retorno económico de más de ocho millones de euros y una repercusión mediática enorme. Es una plataforma excepcional para promocionar el interior de la provincia y nuestro proyecto de Ciudad del Deporte».

La prueba será retransmitida en directo por Teledeporte y DAZN, consolidando su alcance nacional e internacional.

Entre las novedades de esta edición, el director del rallye, Vicente Cabanes, ha anunciado la realización de cálculos de la huella de carbono y la puesta en marcha de acciones para reducir el impacto ambiental del evento, cumpliendo con la nueva normativa medioambiental.

«Queremos que el Rallye de La Nucía siga siendo un referente deportivo, pero también un ejemplo de respeto por el entorno», señaló Cabanes.

Con emoción, sostenibilidad y espectáculo garantizados, el Rallye La Nucía-Trofeo Costa Blanca promete tres jornadas intensas en las que el rugir de los motores volverá a hacer vibrar a miles de aficionados en la montaña alicantina.

