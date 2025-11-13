La Nucía abre el plazo para adjudicar las primeras doce viviendas para jóvenes Los interesados menores de 35 años podrán solicitar una de las viviendas entre el 14 de noviembre y el 12 de diciembre

Nicolás Van Looy Benidorm Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:48 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Nucía ha anunciado la apertura del plazo de presentación de solicitudes para optar a las primeras doce viviendas municipales destinadas a jóvenes, dentro del plan de 200 viviendas proyectadas en el municipio.

El periodo de inscripción estará abierto desde mañana viernes, 14 de noviembre, hasta el 12 de diciembre, y las solicitudes podrán tramitarse tanto de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento como telemáticamente a través de la sede electrónica municipal.

Estas primeras doce viviendas, situadas en el carrer Serra Grossa nº8, en la urbanización La Colina, tienen un precio de adjudicación que oscila entre 166.934,25 y 222.430,50 euros, en función de su superficie y número de habitaciones.

Se trata de adosados de dos y tres dormitorios, con dos baños y una superficie que varía entre 90 y 125 metros cuadrados. El conjunto residencial cuenta además con piscina comunitaria y vistas panorámicas a la bahía de Altea, Benidorm y Calpe.

Requisitos para optar a las viviendas

Según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP), podrán optar a estas viviendas las personas que no superen los 35 años en el momento de presentar la solicitud y que adquieran su primera vivienda.

Además, los solicitantes deberán estar empadronados en La Nucía durante al menos los dos últimos años y comprometerse a mantener la residencia habitual y permanente en la vivienda adjudicada durante un mínimo de diez años.

El proceso de adjudicación se basará en tres criterios principales: la capacidad económica de la unidad de convivencia (hasta 40 puntos), la antigüedad en el padrón municipal (hasta 30 puntos) y las situaciones de especial vulnerabilidad (también hasta 30 puntos).

En caso de empate entre varias solicitudes, se dará prioridad a la primera registrada. Los adjudicatarios contarán con dos meses desde la notificación para formalizar el pago y completar la adquisición.

Un proyecto para fomentar el acceso a la vivienda

El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, ha destacado la importancia de esta iniciativa, que forma parte del compromiso municipal por facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes:

«Desde el Ayuntamiento queremos informar a los menores de 35 años que mañana se abre el plazo para solicitar estas viviendas municipales. Este es solo el primer paso de un plan mucho más amplio, con 200 nuevas VPO previstas durante esta legislatura para paliar la dificultad que muchos jóvenes tienen hoy para acceder a su primera vivienda».

Temas

La Nucia