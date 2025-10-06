Noviembre marcará un antes y un después en la conexión Benidorm-l'Albir-Altea El Camí Vell d'Altea se convertirá en el principal acceso a l'Albir | L'Alfàs del Pi ultima las obras de un proyecto financiado al 100% con fondos europeos

Nicolás Van Looy Benidorm Lunes, 6 de octubre 2025, 12:58

A principios de noviembre finalizarán las obras de mejora de movilidad y capacidad del Camí Vell d'Altea, un proyecto clave para el futuro desarrollo urbano y turístico de l'Alfàs del Pi, que convertirá este vial en el principal acceso a l'Albir y, por lo tanto, supondrá una mejora muy significativa para el eje de comunicación entre Benidorm, l'Albir y Altea.

La actuación, con una inversión total de 961.456,54 euros, está financiada íntegramente con fondos europeos a través de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU.

Cuando resta apenas un mes para el final de esos trabajos, la concejala de Fondos Europeos, Loli Albero, y el concejal de Urbanismo, Toni Such, visitaron las obras acompañados de técnicos municipales y representantes de la empresa adjudicataria para constatar el avance de las mismas y confirmar que el asfaltado final se ejecutará a comienzos de noviembre, momento en que se dará por concluida la actuación.

Un proyecto clave para la movilidad sostenible

El Camí Vell d'Altea se transformará en un gran eje de movilidad sostenible que conectará Benidorm, l'Alfàs del Pi y Altea, integrando los carriles bici de las tres poblaciones y mejorando la seguridad vial de vehículos, peatones y ciclistas.

«Puede parecer reiterativo, pero anunciar la fase final de unas obras que llevamos tantos años trabajando para poder ejecutar es muy importante», señaló el concejal de Urbanismo, Toni Such, quien destacó que este vial «está llamado a convertirse en el acceso principal a l'Albir, dotado de amplias aceras, carril bici, mobiliario urbano, nueva luminaria y vegetación en todo el recorrido».

El proyecto forma parte de las actuaciones incluidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de l'Alfàs del Pi, que busca fomentar una red más accesible, limpia y segura. «Este tipo de obras», añadió Such, «fomentan una movilidad más segura y sostenible, y contribuyen a reducir el tráfico y las emisiones al mismo tiempo que mejoran la conexión entre municipios».

Una inversión europea para un municipio más conectado

Las obras se han dividido en dos fases. La primera, con un presupuesto de 851.998,99 euros, se centra en la mejora de la capacidad y la creación de infraestructuras de movilidad: 860 metros de carril bici, nuevas aceras a ambos lados de la carretera e itinerarios peatonales que facilitarán el acceso a zonas como el camping ubicado en la vía.

La segunda fase, dotada con 109.457,55 euros, se dedica a la instalación de luminarias LED de última generación, con sistemas de regulación y control inteligente que reducen el consumo eléctrico y el impacto medioambiental. Esta iluminación moderna reforzará la seguridad y permitirá el uso del vial durante todo el día, además de contribuir a hacer de l'Alfàs un destino turístico más sostenible e inteligente.

La concejala de Fondos Europeos, Loli Albero, subrayó que se trata de un ejemplo de cómo la financiación europea está «mejorando la calidad de vida en los municipios. Gracias a los fondos NextGenerationEU, podemos desarrollar proyectos que impulsan la conectividad y la movilidad urbana, transformando nuestro territorio en un modelo de sostenibilidad y accesibilidad».

L'Alfàs, referente en sostenibilidad y fondos europeos

El municipio de l'Alfàs del Pi ha logrado obtener dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), avalados por el Ministerio de Industria y Turismo y la Generalitat Valenciana, con una financiación total de más de 4,4 millones de euros.

Estas subvenciones, gestionadas al 100% con fondos europeos, permitirán seguir avanzando en proyectos de movilidad, accesibilidad, seguridad e inteligencia urbana en todo el término municipal. «Es una inyección económica que nos permite planificar a largo plazo, con una visión de ciudad moderna, conectada y respetuosa con el entorno», concluyó Albero.

Con la finalización de las obras del Camí Vell d'Altea, l'Alfàs del Pi da un paso decisivo hacia un modelo de movilidad sostenible que refuerza su papel como nexo natural entre Benidorm y Altea y mejora de forma significativa el acceso al Albir, uno de los enclaves turísticos más visitados de la comarca.