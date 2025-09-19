Nervios entre los comerciantes de la locomotora turística de la Costa Blanca por la caída de ingresos este verano Los establecimientos de Benidorm declaran pérdidas generalizadas y piden medidas urgentes al Ayuntamiento

Nicolás Van Looy Benidorm Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:11

El comercio de Benidorm, la locomotora turística de la provincia de Alicante, ha cerrado un verano negro. Según la Asociación Independiente de Comerciantes (AICO), la campaña estival de 2025 ha sido «la peor en años», con descensos de ventas que en muchos casos superan el 40% respecto al pasado ejercicio.

Una encuesta interna de la patronal entre sus asociados refleja un panorama muy preocupante: en junio, el 70% de los negocios arrojaba un balance negativo, con pérdidas de entre el 11% y el 30%. La situación se agravó en julio, cuando el 94% de los encuestados declaró haber vendido menos que en 2024 y casi la mitad reconoció caídas de entre un 31% y un 50%.

Agosto no logra salvar la temporada

El mes de agosto ofreció un ligero alivio, con un repunte medio del 15% al 20%. Sin embargo, ese impulso no ha sido suficiente para compensar el mal inicio del verano. «Seguimos muy por debajo de los niveles del año pasado», advierten desde AICO.

El secretario general de la asociación, Juanjo Camarasa, calificó los datos de «alarmantes» y aseguró que el comercio local está perdiendo atractivo frente a otros destinos de la provincia cargando, además, contra la política turística del consistorio al considerar que «la imagen comercial de la ciudad se está deteriorando. Cada vez resulta menos atractiva para los visitantes que vienen de poblaciones cercanas a pasar el día», lamentó por, entre otras cuestiones, la peatonalización de distintos viales y la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Factores que explican el desplome

AICO atribuye este retroceso a una combinación de factores. A los ya mencionados, añade también el cambio de hábitos de consumo tras la pandemia, con turistas que priorizan alojamiento y restauración frente a las compras. Por otro, la reducción del turismo nacional de día y un visitante extranjero con menor poder adquisitivo.

El encarecimiento general de las vacaciones también ha influido. «El turista ha pagado más por lo mismo que el año pasado, pero con el mismo presupuesto. El comercio ha sido el último eslabón en esa cadena de gasto», señala Camarasa.

A ello se suma el incremento de los costes fijos de los negocios —alquileres, tasas e impuestos—, la falta de apoyo institucional y la caída del consumo local, algo que preocupa especialmente a los comerciantes.

El impacto de la Zona de Bajas Emisiones

Otro elemento que, según AICO, ha restado atractivo a la oferta comercial es la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad. Muchos clientes locales y comarcales habrían reducido sus visitas por «el temor a multas» y la mayor dificultad de acceso en vehículo privado.

«La gente del propio Benidorm, de barrios como La Cala o el Rincón, ya no se desplaza al centro para comprar», denuncian desde la asociación.

Críticas al Ayuntamiento

La patronal asegura que lleva trasladando esta situación al consistorio desde junio de 2023, sin haber recibido respuesta ni del concejal de Comercio ni del alcalde. «El comercio está perdiendo visibilidad, atractivo y clientes, mientras las políticas actuales parecen centrarse únicamente en el turista que pernocta, olvidando al visitante de día y al consumidor local», remarcan.

Ante este escenario, AICO reclama campañas de apoyo y promoción específicas para reactivar la imagen comercial de Benidorm y frenar la pérdida de clientela. Aunque septiembre suele atraer a un visitante más propenso a las compras, el sector encara el final de temporada con «incertidumbre y sensación de abandono».

Los comerciantes coinciden en que, si no se adoptan medidas inmediatas, la ciudad corre el riesgo de consolidar una tendencia negativa que afecte no solo a los negocios locales, sino también a la identidad de Benidorm como destino de compras en la Costa Blanca.

