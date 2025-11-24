El municipio de Alicante que reactiva el servicio de mediación para resolución de conflictos entre vecinos El recurso se puso en marcha por primera vez en 2022 a través de una subvención de la Conselleria de Justicia y desde entonces se ha repetido anualmente

M.H. Calp Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:35 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Calp vuelve a ofrecer un servicio gratuito de mediación para la resolución de conflictos entre vecinos. Este servicio se puso en marcha por primera vez en 2022 a través de una subvención de la Conselleria de Justicia y desde entonces se ha repetido anualmente.

De este modo a partir del 2 de diciembre, los martes y jueves se iniciará la prestación del servicio de mediador en el Juzgado de Paz de Calp con horario al público de 10 a 14 horas. Los ciudadanos interesados en los servicios del mediador deben concertar cita en el teléfono 607721516.

La mediación es una vía alternativa a la resolución de controversias que permite a las partes en conflicto llegar a sus propios acuerdos sin la intervención judicial y con la ayuda de un profesional mediador.