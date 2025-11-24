Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Juzgado de Paz de Calp. AC

El municipio de Alicante que reactiva el servicio de mediación para resolución de conflictos entre vecinos

El recurso se puso en marcha por primera vez en 2022 a través de una subvención de la Conselleria de Justicia y desde entonces se ha repetido anualmente

M.H.

Calp

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:35

El Ayuntamiento de Calp vuelve a ofrecer un servicio gratuito de mediación para la resolución de conflictos entre vecinos. Este servicio se puso en marcha por primera vez en 2022 a través de una subvención de la Conselleria de Justicia y desde entonces se ha repetido anualmente.

De este modo a partir del 2 de diciembre, los martes y jueves se iniciará la prestación del servicio de mediador en el Juzgado de Paz de Calp con horario al público de 10 a 14 horas. Los ciudadanos interesados en los servicios del mediador deben concertar cita en el teléfono 607721516.

La mediación es una vía alternativa a la resolución de controversias que permite a las partes en conflicto llegar a sus propios acuerdos sin la intervención judicial y con la ayuda de un profesional mediador.

