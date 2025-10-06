Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Un hombre pasea con su bebé. SHOOTORI

Este municipio de Alicante da 300 euros a las familias por cada hijo nacido o adoptado

El Ayuntamiento apuesta por fomentar el crecimiento poblacional

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:57

El Ayuntamiento de Xixona ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas económicas de 300 euros destinadas a las familias del municipio que tengan un hijo nacido o adoptado entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025.

El objetivo de esta medida es fomentar la natalidad y el empadronamiento en este municipio del Alicante, además de acompañar a las familias en los primeros gastos derivados de la llegada de un nuevo miembro.

«La llegada de un hijo siempre es motivo de alegría para las familias y también para el conjunto del municipio. Con estas ayudas queremos estar cerca en ese momento y ofrecer un pequeño apoyo económico en los primeros gastos que conlleva», ha destacado la concejala de Servicios Sociales y Promoción Social, María Teresa Carbonell.

Las ayudas también pretenden reforzar el vínculo con el municipio, ya que, en palabras de la edil, «cada niño o niña que nace o llega por adopción se convierte en un vecino más que suma al futuro de Xixona».

Podrán beneficiarse de la ayuda la madre en caso de nacimiento o la persona adoptante, y se concederá una única subvención por hijo o adopción, independientemente del número de progenitores.

Requisitos para la ayuda de 300 euros

Entre los requisitos figuran estar empadronado en Xixona durante al menos seis meses antes del nacimiento o adopción, que el menor permanezca registrado en el municipio al menos un año, y estar al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones públicas y el plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 9 de diciembre de 2025. Las familias interesadas pueden presentar la documentación en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica.

