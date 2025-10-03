Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una función en Mundomar. Mundomar

Mundomar comienza su Halloween más pirata con múltiples novedades

El complejo cambia por completo su decoración y recrea un ambiente muy propio de esta temporada

T.A.

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:07

Comenta

Calabazas, esqueletos y seres de otros mundos aterrizan en Mundomar para dibujar la mayor de las sonrisas en sus visitantes. Halloween, la campaña más aclamada del parque de naturaleza de Benidorm, llega para sorprender y divertir. A partir de este sábado, 4 de octubre, hasta el 2 de noviembre, Mundomar se transforma para albergar en sus instalaciones multitud de novedades terroríficamente divertidas.

El complejo cambia por completo su decoración y recrea un ambiente muy propio de esta temporada. La magia de «lo oculto» cubre cada rincón de Mundomar para acoger talleres, pintacaras, animación y preshows exclusivos en sus diferentes demostraciones. Sin embargo, una de las novedades más esperadas es El Barco encantado. Un pasaje familiar «bajo el océano», de temática pirata, que promete aventuras para todos.

Además de las novedades exclusivas que el parque ha dispuesto con motivo de Halloween, Mundomar ofrece al visitante experiencias inolvidables: más de 80 especies de animales exóticos y marinos como delfines, tortugas gigantes o leones marinos, así como demostraciones didácticas, hacen de Mundomar el entorno idóneo para conocer y aprender de la naturaleza sin renunciar a la diversión.

Mundomar Experience

El amor por la naturaleza define a Mundomar. Cada una de las actividades del parque se orienta a este fin, también sus Experiencias. VipTour, Encuentro con delfines y Encuentro con leones marinos forman parte del abanico de posibilidades únicas que permiten adentrarse en la fauna de Mundomar de la mano de sus biólogos y cuidadores. Estas actividades continúan a disposición de los usuarios durante todo el año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La línea 24 y la conexión con el aeropuerto se quedan sin servicio durante la huelga de autobuses interurbanos en Alicante
  2. 2 Huelga de autobuses interurbanos de Alicante: líneas afectadas, salidas y frecuencias
  3. 3 Nueva huelga de los autobuses azules de Alicante
  4. 4 Persecución en la A7 de Alicante: un fugitivo buscado por asesinato, un criminal reincidente y una lancha de 120.000 euros robada en Francia
  5. 5 Podemos planea un boicot sobre la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche
  6. 6 Educación plantea que los directores de los colegios se encarguen del envío de alertas en caso de emergencia por lluvias e inundaciones
  7. 7 Varapalo del Gobierno a Alicante al dejar sin fondos europeos proyectos clave como Cigarreras, Lo Morant o Tómbola
  8. 8 Golpe a los macrodepósitos del puerto: Alicante deniega la licencia de obra por carecer de autorización
  9. 9 La provincia de Alicante se abre a tener conexiones aéreas con la ciudad de Tokio
  10. 10 El nuevo préstamo de cinco millones de Alicante permitirá pagar las obras en Las Cigarreras, La Torreta, Playa de San Juan y la nueva Comandancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Mundomar comienza su Halloween más pirata con múltiples novedades

Mundomar comienza su Halloween más pirata con múltiples novedades