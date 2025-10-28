Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Parcela donde se va a construir el parquin disuasorio. AMC

Monforte del Cid anuncia un nuevo aparcamiento disuasorio

La parcela cuenta con una superficie de 1.786,35 metros cuadrados y ha sido cedida de forma gratuita y temporal por Inframa S.A.

H.M.

Monforte del Cid

Martes, 28 de octubre 2025, 16:23

El Ayuntamiento de Monforte del Cid firmó este lunes, 27 de octubre, un convenio con la empresa familiar Inframa S.A. para la cesión temporal de una parcela destinada a la creación de un nuevo aparcamiento disuasorio, una actuación que mejorará la movilidad y facilitará el estacionamiento en una zona de alta demanda.

La parcela, situada en la avenida de Cuba, esquina con Miguel Candela Alberola y Músico Don Juan Molina, cuenta con una superficie de 1.786,35 metros cuadrados y ha sido cedida de forma gratuita y temporal por Inframa S.A., empresa con una estrecha vinculación con el municipio.

El Consistorio asumirá el coste de las obras de adecuación, valoradas en 8.750 euros, que incluyen la nivelación del terreno, el acondicionamiento de la parcela y la instalación del alumbrado público, con el objetivo de garantizar un uso seguro y funcional del nuevo aparcamiento disuasorio.

El alcalde de Monforte del Cid ha destacado que este proyecto es un ejemplo de cómo la colaboración entre el Ayuntamiento y las empresas puede traducirse en mejoras concretas que benefician a todos los vecinos. «Gracias a la buena disposición y colaboración de Inframa, pronto contaremos con un nuevo espacio de aparcamiento».

Con esta actuación, el Consistorio continúa avanzando en su estrategia de movilidad sostenible, apostando por soluciones que faciliten el acceso al casco urbano y contribuyan a mejorar la calidad de vida en el municipio.

