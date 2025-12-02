Más de la mitad de los enseres de Benidorm se abandonan en la vía pública sin previo aviso FCC alerta del aumento de muebles y electrodomésticos depositados sin cita en la vía pública

Más de la mitad de los enseres retirados de las calles de Benidorm acaban en la vía pública sin que sus propietarios hayan solicitado previamente el servicio gratuito de recogida que ofrece el Ayuntamiento.

Así lo reflejan los datos facilitados por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la empresa concesionaria de la limpieza viaria y responsable de este sistema de retirada de muebles, electrodomésticos y otros voluminosos.

El concejal de Limpieza Viaria, Luis Navarro, ha subrayado que estos números constatan que sigue existiendo un uso insuficiente de un servicio que es gratuito, sencillo de solicitar y fundamental para mantener la imagen y la salubridad de la ciudad.

Según ha detallado Navarro, hasta la fecha se han realizado más de 9.600 retiradas sin cita previa, actuaciones derivadas tanto de la detección directa por parte de los equipos de limpieza como de avisos ciudadanos puntuales al observar la presencia de objetos abandonados en la vía pública.

Esta cifra representa más del 55% del total de intervenciones efectuadas en un año por la concesionaria y, aun así, el edil advierte de que el porcentaje real podría ser incluso mayor.

El motivo es que, cuando un equipo de limpieza localiza un mueble o electrodoméstico abandonado durante su ruta, procede a retirarlo aunque no sea el personal específicamente encargado del servicio de recogida de enseres, lo que implica que parte de esas actuaciones quedan fuera del registro principal de la aplicación interna.

El Ayuntamiento recuerda que concertar este servicio resulta extremadamente sencillo y evita molestias tanto al vecindario como a los propios operarios. Basta con realizar una llamada al número 965 855 184, disponible de lunes a viernes entre las 09.00 y las 21.00 horas.

En esa comunicación, los trabajadores de FCC informan al usuario del día y la franja horaria asignada para depositar los objetos en la calle, garantizando así una recogida organizada que evita que los enseres permanezcan horas o incluso días en la vía pública.

Navarro ha apelado directamente a la responsabilidad ciudadana, insistiendo en que el abandono indiscriminado de muebles y electrodomésticos no solo perjudica la imagen de Benidorm, sino que incrementa el coste de un servicio pensado precisamente para facilitar las cosas a los vecinos.

El concejal ha animado a hacer uso del sistema gratuito para contribuir a una ciudad más limpia, ordenada y sostenible, destacando que la planificación previa permite a los operarios optimizar rutas y reducir el tiempo de exposición de estos residuos en zonas transitadas.

Asimismo, el edil ha recordado que la ordenanza municipal contempla sanciones de hasta 600 euros para quienes depositen enseres sin haber concertado la recogida con la empresa gestora. Esta medida busca disuadir prácticas incívicas que generan problemas de imagen, seguridad y convivencia, y que en muchas ocasiones derivan en la acumulación de objetos voluminosos en aceras y calzadas que dificultan el tránsito de peatones y vehículos.

