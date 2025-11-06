La Ludoteca Municipal de Altea funcionará todo el año a partir de 2026 El Ayuntamiento consolida este recurso como servicio estable para la conciliación familiar y laboral

Nicolás Van Looy Benidorm Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:31 Comenta Compartir

La Ludoteca Municipal de Altea dejará de ser un recurso temporal para convertirse en un servicio permanente disponible durante todo el año. Así lo ha confirmado la concejala de Bienestar Social e Igualdad, Anna Lanuza, quien ha destacado que esta iniciativa, dependiente de la Concejalía de Igualdad, se mantendrá en funcionamiento durante todo 2026 gracias a la financiación del proyecto Corresponsables del Ministerio de Igualdad.

Hasta ahora, este servicio tenía continuidad solo hasta diciembre, pero las gestiones realizadas desde el área municipal han permitido asegurar su futuro y consolidarlo como un espacio estable para el juego, el aprendizaje y la convivencia infantil. «La pretensión es que la Ludoteca se quede como un recurso establecido para el municipio de Altea», ha explicado Lanuza.

La edil ha recordado que este servicio nació de forma puntual para atender la conciliación de las familias alteanas, pero su buena acogida ha motivado su consolidación como programa municipal permanente. Para ello, se ha reforzado el equipo con una coordinadora, Maricreu Manzano, personal del Ayuntamiento con amplia experiencia en las áreas de Bienestar Social e Igualdad.

«Ahora podemos considerar la Ludoteca como un recurso municipal más. Hemos ampliado la plantilla y dado estabilidad al servicio para ofrecer una atención continua y de calidad», ha explicado Lanuza.

La Ludoteca Municipal de Altea ofrece un espacio seguro donde los niños y niñas pueden permanecer en horario de tarde mientras sus familias trabajan o se forman. «Es una ayuda para las familias que no tienen con quién dejar a sus hijos o hijas, pero también para aquellas personas en formación o búsqueda activa de empleo», ha señalado la concejala.

El servicio está diseñado para favorecer la conciliación de la vida laboral, educativa y familiar, una de las principales líneas de trabajo del área de Igualdad del consistorio alteano.

La coordinadora de la Ludoteca, Maricreu Manzano, ha detallado que el equipo de monitores y cuidadoras diseña semanalmente programaciones dinámicas y adaptadas a cada edad. «Cada semana se preparan talleres creativos, juegos cooperativos, actividades de aprendizaje, escritura, matemáticas y lectura en un ambiente distendido», ha explicado.

Estas actividades tienen como objetivo fomentar la imaginación, la cooperación, la amistad y los valores de convivencia e inclusión, pilares esenciales del proyecto.

Además de su función educativa y lúdica, la Ludoteca se ha convertido en un punto de encuentro para las familias alteanas, donde se promueven valores como el respeto, la participación y la creatividad. «Queremos que las familias también formen parte de este espacio, por eso organizamos actividades conjuntas que refuercen el vínculo familiar y comunitario», ha destacado Manzano.

Desde el Ayuntamiento se anima a las familias a inscribirse en el Centro Social de Altea, donde se gestiona la solicitud del servicio.

La Ludoteca funciona de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas, aunque no es necesario asistir todos los días. Las familias pueden elegir los días y horarios más convenientes, en función de sus necesidades personales o laborales.

De esta forma, el Ayuntamiento busca adaptar el servicio a la realidad de cada hogar, ofreciendo un modelo flexible que fomenta la conciliación y la participación.

Temas

Altea