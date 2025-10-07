L'Alfàs celebra el vigésimo aniversario del Parc Natural de la Serra Gelada con el foco en el cambio climático Destaca en el programa de actividades una jornada científica con expertos internacionales prevista para el 24 de octubre

El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha preparado un completo calendario de actividades para celebrar el 20º aniversario del Parc Natural de la Serra Gelada, enmarcadas dentro de la campaña municipal 'Vive l'Alfàs Saludable', que busca fomentar los hábitos de vida activa y el respeto por el entorno natural.

El alcalde, Vicente Arques, junto al concejal de Turismo y Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, ha presentado esta programación «dirigida a todos los públicos», que se desarrollará a lo largo del mes de octubre con propuestas al aire libre, educativas y medioambientales y muy centrada en abordar, desde un punto de vista «científico y no político» el cambio climático.

La primera cita será el 10 de octubre, con una yincana en el sendero azul del faro de l'Albir, una de las rutas más emblemáticas del municipio y del propio parque natural. Posteriormente, el 18 de octubre tendrá lugar una jornada multiaventura en el CIMP La Cantera, donde los participantes podrán disfrutar de diversas actividades deportivas y recreativas.

El 26 de octubre se celebrará una ruta guiada de piratas y corsarios, una propuesta lúdica que combina historia, naturaleza y diversión para toda la familia. Pero el plato fuerte de la programación será, sin duda, la jornada dedicada al cambio climático y sus efectos, que se desarrollará el 24 de octubre en el Centro de Educación Ambiental (CEA) Carabineros, en horario de mañana y tarde.

El cambio climático, a debate en l'Alfàs

El encuentro del día 24 contará con tres ponentes de reconocido prestigio académico e internacional. Según explicó el técnico municipal Richard Barreno, participarán el matemático David García, que ha trabajado con la NASA; el biólogo marino Jaime Penadés, experto en tiburones; y el geógrafo Artemi Cerdà, referente mundial en erosión y gestión sostenible del suelo.

Los tres abordarán desde diferentes perspectivas la pregunta central de la jornada: '¿Qué es el cambio climático y cuáles son sus efectos?', para posteriormente debatir en una mesa redonda abierta al público.

El concejal Luis Morant subrayó la importancia de contar con «académicos especializados en analizar el cambio climático y su impacto real sobre el medio natural», señalando que «esta jornada busca acercar la ciencia a la ciudadanía y concienciar sobre los retos medioambientales que afrontamos como sociedad».

David García, licenciado en Matemáticas y doctor en Geodesia Espacial, es profesor titular de la Universidad de Alicante. Su investigación se centra en el nivel del mar y el ciclo del agua mediante mediciones satelitales, habiendo colaborado con centros de referencia como la NASA, el CNES francés o el Instituto Oceanográfico Woods Hole. En los últimos años ha impartido decenas de conferencias divulgativas sobre cambio climático en colegios y universidades.

Por su parte, Jaime Penadés Suay, doctor en Biodiversidad y Biología Evolutiva por la Universidad de València, lleva más de una década estudiando tiburones y rayas en aguas valencianas. Además de su labor investigadora, es comunicador científico en la Fundación Azul Marino y promotor de proyectos de conservación de especies marinas amenazadas.

Finalmente, Artemi Cerdà, profesor e investigador de la Universitat de València, lidera el Grupo de Investigación en Erosión y Degradación del Suelo. Ha desarrollado trabajos en los cinco continentes y colabora con el Observatorio del Suelo de la Unión Europea (EUSO), siendo autor de más de 400 publicaciones científicas sobre la relación entre erosión, clima y ecosistemas mediterráneos.

Con esta programación, el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi refuerza su compromiso con la educación ambiental y la sostenibilidad, integrando deporte, ocio, ciencia y divulgación en un mismo calendario de actividades. «Queremos que esta celebración sea una oportunidad para disfrutar de nuestro entorno natural, pero también para reflexionar sobre cómo protegerlo», concluyó el alcalde Vicente Arques.