L'Alfàs del Pi cederá nuevos terrenos para creación de vivienda asequible Podrán optar a estas viviendas aquellas personas o unidades de convivencia que cumplan una serie de requisitos básicos

Nicolás Van Looy Benidorm Lunes, 13 de octubre 2025, 11:27

El del acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas, si no el más importante, de la España actual y, por ello, el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi se ha mostrado decidido a seguir dando pasos firmes en esa materia. Así, tras aprobar el pasado mes de mayo la cesión de 9.215 metros cuadrados de suelo municipal para la construcción de viviendas de protección pública, el consistorio estudia ahora la posibilidad de ampliar esa superficie, con el objetivo de optimizar el aprovechamiento del espacio y ofrecer un mayor número de viviendas.

Así lo ha confirmado el concejal de Urbanismo, Toni Such, quien ha subrayado que «el objetivo es garantizar que el mayor número posible de personas pueda acceder a un hogar digno a precios asequibles».

Estas viviendas se destinarán a alquiler asequible, según el acuerdo alcanzado entre el consistorio y la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), dependiente de la Generalitat. En una reunión celebrada recientemente en l'Alfàs del Pi, la directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, junto a la teniente alcalde, Mayte García, y el propio Toni Such, analizaron los avances del Plan Vive en el municipio.

Martínez mostró su satisfacción por la colaboración institucional, destacando que «la suma de esfuerzos y recursos entre las dos administraciones va a garantizar que l'Alfàs del Pi cuente con vivienda a precio regulado, dando respuesta a una necesidad tan imperante en la sociedad actual».

Además, remarcó que este modelo de cooperación permite que «los municipios se conviertan en parte activa del plan, decidiendo dónde ubicar las nuevas promociones de vivienda pública».

Cesión mediante mutación demanial

El procedimiento elegido para esta cesión es el de mutación demanial, un mecanismo administrativo mediante el cual un bien de dominio público cambia su destino para servir a un fin público distinto, sin dejar de ser propiedad pública. En este caso, el solar pasará a destinarse a la promoción de vivienda protegida, manteniendo su carácter público pero con un nuevo uso social.

Desde el área de Urbanismo destacan que este tipo de fórmulas «permiten poner en valor los recursos municipales al servicio de la ciudadanía, respondiendo a uno de los grandes retos del momento: el acceso a la vivienda».

El proyecto, integrado dentro del Plan Vive de la Generalitat, está especialmente dirigido a jóvenes y familias con dificultades para acceder al mercado inmobiliario libre. Según recordó la directora general de la EVHA, el 40% de las viviendas de protección pública (VPP) estará reservado para menores de 35 años, tal y como recoge el decreto autonómico.

Podrán optar a estas viviendas aquellas personas o unidades de convivencia que cumplan una serie de requisitos básicos, entre los que figuran límites de ingresos mínimos y máximos, no disponer de otra vivienda en propiedad y que la vivienda arrendada sea residencia habitual y permanente.

Con esta iniciativa, l'Alfàs del Pi refuerza su compromiso con un modelo de desarrollo urbano sostenible, que prioriza la cohesión social y el bienestar ciudadano. La intención del consistorio es seguir colaborando con la Generalitat para ampliar el parque público de vivienda y atender la creciente demanda de alquiler asequible en el municipio.

El concejal de Urbanismo ha reiterado que «l'Alfàs del Pi está decidida a ser parte activa de la solución al problema de la vivienda, movilizando suelo y recursos para garantizar oportunidades a todos los vecinos».