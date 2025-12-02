L'Alfàs del Pi anuncia para 2026 una gran reforma de su casco histórico Vicente Arques avanza que los trabajos serán financiados de forma íntegra con fondos municipales

El alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha anunciado el inminente inicio de las obras de peatonalización y accesibilidad del casco histórico durante el tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación, una cita en la que aprovechó para hacer balance del año y avanzar los proyectos estratégicos que marcarán 2026.

El primer edil situó esta actuación como una de las más relevantes de la próxima etapa, una intervención que transformará por completo la calle Federico García Lorca, la plaza Mayor y su entorno, y que será financiada íntegramente con fondos municipales. La remodelación, presupuestada en 842.295,48 euros y con un plazo de ejecución de ocho meses, pretende recuperar espacios para el peatón, mejorar la accesibilidad, modernizar infraestructuras obsoletas y dotar al centro de una imagen renovada acorde a la identidad del municipio.

Un año dedicado a la cultura

Arques subrayó que el próximo año será también especialmente significativo en el ámbito cultural, coincidiendo con aniversarios de edificios y actividades emblemáticas como los cien años de Escoles Velles, los treinta y cinco de la Casa de Cultura y los quince del Museo al Aire Libre Villa Romana de l'Albir.

En este contexto, el alcalde deseó para el nuevo año «salud, trabajo y una administración local que siga desarrollando su labor con honestidad y esfuerzo», un mensaje que enmarcó en la voluntad de seguir impulsando proyectos que refuercen la calidad de vida y el modelo de ciudad.

En su balance, Arques recordó que l'Alfàs ejecuta actualmente dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino —los PSTD de 2022 y 2023— con obras subvencionadas al cien por cien por fondos europeos y que suman 4.443.000 euros.

El correspondiente a 2022 alcanza ya un nivel de ejecución del 78,37%, con actuaciones completadas como el Camí Vell d'Altea, la plataforma única del Paseo de las Estrellas, la captación y desvío de aguas pluviales en l'Albir o la renovación de la señalética direccional hacia el CEA Carabineros.

El plan de 2023 presenta un 55,45% de avance y ha permitido mejorar la eficiencia energética con nuevas luminarias LED, además de culminar obras en viales públicos de la zona de l'Albir. Están ya en marcha los trabajos de encauzamiento del Barranco Hondo y en fase de adjudicación la puesta en marcha del proyecto de Smart City.

Un centro urbano más accesible

La gran actuación que abrirá 2026 será la remodelación integral del casco histórico. La intervención contempla la peatonalización del tramo de Federico García Lorca comprendido entre la Casa Consistorial y la plaza Jaume I, así como la renovación completa de la plaza Mayor. El objetivo es eliminar barreras físicas, corregir desniveles, ordenar los usos, introducir vegetación que aporte sombra y convertir el entorno en un espacio plenamente accesible y funcional tanto para residentes como para visitantes. Actualmente, este sector presenta pavimentos deteriorados, infraestructuras de abastecimiento, alumbrado y telecomunicaciones obsoletas y una convivencia poco ordenada entre vehículos y peatones, lo que hace necesaria una transformación de fondo.

El proyecto incorpora además elementos simbólicos que refuerzan la identidad local. El pino de l'Alfàs del Pi se mantendrá como eje central del diseño, acompañado por un banco perimetral de piedra en el que se grabarán las fechas de los pinos históricos del municipio.

También se integrará una fuente seca pensada para su uso lúdico en los meses cálidos. Frente a la iglesia se instalará un pedestal formado por bloques de hormigón prefabricado que rendirá homenaje a las niñas que cada año recitan la embajada durante las fiestas locales, funcionando como espacio de descanso y como pódium en los actos festivos.

La remodelación aspira a revitalizar el centro histórico, reforzar su valor patrimonial y adaptarlo a la vida cotidiana y a los grandes eventos del calendario local, recuperando la escala humana del núcleo urbano y generando una imagen reconocible y coherente con la memoria colectiva de l'Alfàs.

El balance del año se cierra con la ejecución de las obras de encauzamiento del Barranco Hondo, financiadas también con fondos europeos, una intervención urgente por su afección a la principal zona turística y por su papel en la reducción de inundaciones, la mejora de la red de saneamiento y la adaptación del municipio al cambio climático. Con estas actuaciones, l'Alfàs del Pi avanza hacia un modelo urbano más sostenible, resiliente y preparado para los retos del futuro.