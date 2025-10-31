L'Alfàs del Pi actualiza el reglamento del cementerio municipal El Pleno aprueba por unanimidad la modificación normativa y la concesión para instalar un equipo de telecomunicaciones en Serra Gelada

Nicolás Van Looy Benidorm Viernes, 31 de octubre 2025, 14:07 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha celebrado este jueves su sesión plenaria ordinaria, en la que se han aprobado diversos asuntos de interés municipal relacionados con la mejora de la gestión pública y los servicios locales. Entre los puntos más destacados figura la modificación del reglamento del cementerio municipal, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.

Esta actualización afecta al artículo que regula el número de inhumaciones sucesivas en un mismo nicho, una medida que busca adaptar la normativa a las necesidades actuales y optimizar la gestión del espacio y del servicio funerario. Según el consistorio, el cambio permitirá una administración más eficiente del cementerio, garantizando un uso racional de sus instalaciones.

Otro de los acuerdos relevantes ha sido la aprobación del expediente para la concesión administrativa de una parcela municipal en Serra Gelada, destinada a la instalación de un equipo de telecomunicaciones.

El expediente, aprobado también por unanimidad, contempla una adjudicación mediante concurso público, con un canon de licitación anual de 8.500 euros, mejorable al alza, y un procedimiento ordinario con un único criterio de adjudicación. Con esta decisión, el Pleno da luz verde a la apertura del proceso de adjudicación, que permitirá mejorar la conectividad y los servicios de telecomunicaciones en el municipio.

Prórroga del contrato en la playa de l'Albir

Asimismo, se ha aprobado la prórroga por dos años más del contrato de gestión indirecta del servicio público de explotación de los servicios de temporada en la playa de l'Albir, gestionados por la empresa Criskemills S.L.. Esta decisión garantiza la continuidad de los servicios estivales en uno de los principales atractivos turísticos del municipio, manteniendo su funcionamiento sin interrupciones.

En el apartado de mociones, el Pleno debatió varias propuestas presentadas por los grupos de la oposición. El Partido Popular presentó una moción para reactivar la campaña Bono Consumo durante las próximas Navidades, que fue desestimada debido a la imposibilidad de cumplir los plazos administrativos. No obstante, el equipo de Gobierno animó a los populares a plantear la iniciativa en los próximos presupuestos municipales de 2026.

Por su parte, el grupo Vox presentó dos mociones: una sobre la organización de las gratificaciones y productividades del personal funcionario y otra para repintar las señalizaciones horizontales y pasos de cebra. Ambas fueron rechazadas al tratarse de cuestiones que el Ayuntamiento ya está ejecutando o planificando dentro de sus programas de mantenimiento y gestión interna.