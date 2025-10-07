José Luis Sarrió, 'El Metge', elegido Vecino Ejemplar de Benidorm 2025 El histórico médico benidormense recibe el reconocimiento del Consejo Vecinal por su trayectoria profesional, su compromiso social y su calidad humana

El Consejo Vecinal de Benidorm ha designado a José Luis Sarrió García, conocido cariñosamente por generaciones de benidormenses como 'El Metge' o 'el doctor Sarrió', como Vecino Ejemplar de Benidorm 2025. El reconocimiento, impulsado por el Ayuntamiento, distingue cada año a aquellas personas que destacan por sus valores personales, cívicos y éticos, convirtiéndose en referentes para la sociedad local.

El alcalde Toni Pérez, acompañado por la concejala de Participación Ciudadana, Ana Pellicer, recibió a los representantes del jurado para conocer la decisión y comunicarla al propio homenajeado, a quien felicitó en nombre de toda la corporación municipal.

El primer edil destacó que en el doctor Sarrió «concurren muchísimos valores que le hacen merecedor de un reconocimiento público por parte de sus vecinos», mientras que el jurado subrayó su «enorme calidad humana y social», su trayectoria profesional intachable y su implicación en la vida comunitaria de la ciudad.

La entrega del galardón tendrá lugar el próximo martes 28 de octubre, a las 12:00 horas, en un acto abierto a toda la ciudadanía que se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento de Benidorm.

De Beneixama a Benidorm: una vida de servicio

Nacido en Beneixama en 1934, José Luis Sarrió pertenece a una familia profundamente vinculada a la medicina. Hijo del doctor Leandro Sarrió Pérez, médico titular de Benidorm entre 1958 y 1967, y nieto también de médico, heredó la vocación de servicio y humanidad que ha guiado toda su vida.

Licenciado en Medicina y especializado en Traumatología por la Universidad de Valencia, comenzó a trabajar en Benidorm en los años 50, coincidiendo con el inicio del desarrollo turístico de la ciudad. Desde entonces, ejerció la profesión con entrega, cercanía y empatía, valores que marcaron el trato con sus pacientes y vecinos.

En 1976 se incorporó al ambulatorio Virgen del Sufragio, donde ejerció como médico general hasta su jubilación. Durante décadas atendió a cientos de vecinos y visitantes, llegando a tener un cupo de más de 150 pacientes diarios, además de pasar consulta privada en la calle Gambo y cubrir guardias en la entonces conocida como Clínica Virgen de Fátima (hoy, Hospital Clínica Benidorm).

Comprometido con la sociedad benidormense

Consciente del crecimiento del sector turístico y la llegada de miles de trabajadores, el doctor Sarrió se tituló también en Medicina de Empresa, atendiendo a empleados de Rumasa, del Ayuntamiento de Benidorm y a turistas, siempre con la misma dedicación.

Su compromiso social le llevó a formar parte del Club de Leones de Benidorm, junto a su esposa Fanny, entidad que presidió en 1991 y 1992. Durante su mandato impulsó proyectos como el Parque Infantil de Tráfico o el programa de perros guía para personas invidentes, además de colaborar en múltiples iniciativas solidarias.

Tras el fallecimiento de su esposa en 2014, José Luis Sarrió continuó su labor humanitaria en Cáritas Parroquial de Nuestra Señora del Mar, donde colaboró activamente hasta la pandemia de 2020.

Fuera del ámbito sanitario, el nuevo Vecino Ejemplar es también un apasionado de la colombicultura, siendo miembro fundador de la Sociedad Colombicultora Sierra Helada y participante habitual en la Sociedad Colombicultora La Isla. En ambas asociaciones ha ejercido cargos directivos, fomentando la convivencia y el respeto a través de este deporte tradicional.

La concejala Ana Pellicer recordó que el jurado encargado de la elección está formado por personas premiadas en ediciones anteriores y miembros independientes designados por el Consejo Vecinal, garantizando la imparcialidad del proceso.

Desde su creación, el Premio Vecino Ejemplar de Benidorm ha reconocido a figuras destacadas como Francisco Fenoll Rostoll, Carmen Cerdá Garrido, Casimiro Vila Esteban, Jesús Rosillo Jiménez, Bárbara Pérez Llinares o Ángel Olmo Quesada, último galardonado en 2024.

Con la elección del doctor Sarrió, Benidorm rinde homenaje a una vida entera dedicada al cuidado, la solidaridad y el servicio público, valores que resumen la esencia del galardón y del espíritu benidormense.

