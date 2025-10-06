Las icónicas columnas Andrea de Benidorm lucirán renovadas el próximo verano La capital turística adjudica la modernización del alumbrado de la playa de Levante por casi 600.000 euros

El paso de los años y el ambiente marino han dañado las columnas ya existentes

Nicolás Van Looy
Benidorm
Lunes, 6 de octubre 2025, 17:47

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado la adjudicación del contrato para la rehabilitación de las emblemáticas columnas luminosas del paseo de la playa de Levante, conocidas popularmente como las 'Andrea'. El proyecto, valorado en 590.210 euros, ha sido concedido a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE) y forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Verde Benidorm', financiado con fondos europeos.

El alcalde, Toni Pérez, ha destacado que esta actuación «supone un paso más en el compromiso de modernizar y mejorar la imagen de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad». Además, recordó que este proyecto complementa el de la modernización de la catenaria del paseo, cuya segunda fase está actualmente en ejecución y en la que ya se han invertido más de 2,8 millones de euros.

Las columnas 'Andrea', instaladas en los años 90, son uno de los símbolos visuales más reconocibles del paseo marítimo de Levante, el más concurrido y turístico de la ciudad. La actuación prevista renovará completamente la estructura metálica que soporta la luminaria, sustituirá los cilindros interiores y proyectores, e incorporará una nueva instalación eléctrica inteligente que reducirá el consumo energético en un 40% gracias a la tecnología LED.

El proyecto prevé además la instalación de sistemas de control remoto y fibra óptica, lo que permitirá variar el color de la iluminación en función de eventos o fechas señaladas, como ya ocurre con la catenaria del paseo.

Adiós a las columnas de la avenida Europa

Actualmente, Benidorm cuenta con 22 columnas 'Andrea', de las cuales 18 se encuentran a lo largo del paseo y cuatro en el cruce con la avenida Europa. Según el proyecto, estas últimas serán retiradas para «liberar espacio y mejorar la estética del entorno», mientras que las restantes serán completamente restauradas.

El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, explicó que tras más de tres décadas frente al mar, las estructuras presentan «un notable estado de oxidación». Por ello, todas las piezas serán desmontadas y tratadas con productos anticorrosivos específicos que garantizarán una vida útil de más de 15 años, incluso en condiciones de alta humedad o salinidad.

El contrato adjudicado a SICE contempla un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que el Ayuntamiento prevé que las nuevas luminarias estén completamente operativas de cara al verano de 2026.

«Con este proyecto completamos la modernización de los elementos lumínicos de la primera línea de Levante», afirmó Muñoz, quien recordó que esta inversión «contrasta con la falta de apoyo e inversión del Gobierno de España en la ciudad».

