AR Hotels & Resorts impulsa una nueva etapa con reformas en Calpe, expansión nacional y el lanzamiento de su división Foodies Spain Entertainment El grupo suma 769 nuevas habitaciones en Canarias, Baleares y Levante y fortalece su identidad gastronómica con propuestas innovadoras y la expansión de sus marcas culinarias.

AR Hotels & Resorts, uno de los grupos hoteleros más consolidados de la Costa Blanca, ha anunciado un plan estratégico que marca un punto de inflexión en su trayectoria, combinando la renovación profunda de sus hoteles en Calpe, una expansión nacional de gran alcance y el lanzamiento de una nueva división gastronómica y de ocio bajo el nombre de Foodies Spain Entertainment.

Con la incorporación de 769 nuevas habitaciones en destinos turísticos estratégicos de España, esta nueva etapa se sustenta en un elemento que ha definido históricamente al grupo: su excelencia gastronómica, avalada por restaurantes como Beat, Audrey's, Komfort y Mare, galardonados con Estrellas Michelin y Soles Repsol, que han convertido a la marca en un referente culinario dentro y fuera del territorio nacional.

La transformación en Calpe abarca los tres establecimientos principales del grupo y supone una actualización integral tanto en diseño como en concepto. El AR Diamante Beach, uno de los hoteles insignia, acometerá una reforma total que introducirá nuevas habitaciones con infinity pool, un rooftop panorámico y dos propuestas culinarias japonesas: AMAS, de enfoque accesible, y ONAMI, una apuesta gastronómica que aspira a posicionarse dentro del universo Michelin.

Este proyecto refuerza además la presencia de Audrey's, restaurante del propio hotel distinguido con una Estrella Michelin, y persigue una experiencia más personalizada, donde los espacios interiores y exteriores se rediseñan para integrar luz, bienestar y un concepto contemporáneo de confort. También The CookBook evoluciona hacia un hotel boutique de lujo, con un posicionamiento más exclusivo y alineado con estándares propios de Relais & Châteaux, conservando su identidad como epicentro culinario gracias a Komfort y Beat, este último con una Estrella Michelin.

Por su parte, el hotel Roca Esmeralda, ubicado frente al mar, acometerá una transformación total que permitirá su reposicionamiento como hotel de 4 estrellas, renovando tanto habitaciones como zonas comunes y consolidando su papel como uno de los futuros referentes vacacionales del Levante español.

La expansión nacional representa otro de los pilares del plan estratégico, con una ampliación significativa más allá de Calpe mediante la integración de nuevos activos en Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana. En Tenerife, y a través de un acuerdo con la familia Recio, AR Hotels & Resorts asumirá la gestión de tres establecimientos complementarios entre sí: el Hotel Concordia, con 236 habitaciones y una ubicación privilegiada en Puerto de la Cruz; el Hotel Nopal, con 65 habitaciones y un diseño moderno tras su reciente renovación, cuya terraza ofrece vistas al Teide; y los Apartamentos Atlántida, con 192 unidades destinadas a viajeros que buscan flexibilidad sin renunciar a los servicios hoteleros.

En Ibiza, la compañía reposicionará el Beach Star Ibiza, un hotel adults only de 74 habitaciones situado en la Bahía de San Antonio, que evolucionará hacia un concepto mediterráneo actualizado manteniendo su beach club y su discoteca.

En Palma de Mallorca, AR Hotels & Resorts llevará a cabo uno de sus proyectos más emblemáticos: el Palacio Veri, un hotel de lujo de 34 habitaciones ubicado en un palacio del siglo XVII en pleno Paseo del Borne, cuya apertura está prevista para el verano de 2028 y que combinará arquitectura histórica y diseño contemporáneo en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

El crecimiento en la Comunitat se completa con el Hotel DWO Valencia, de 128 habitaciones y ubicado en una antigua fábrica rehabilitada, así como con un nuevo hotel urbano de diseño en Elche

El crecimiento en la Comunitat se completa con el Hotel DWO Valencia, de 128 habitaciones y ubicado en una antigua fábrica rehabilitada, así como con un nuevo hotel urbano de diseño en Elche, con 40 habitaciones y desarrollado junto a los fundadores de la marca Hawkers, un proyecto que representa una incursión en un modelo hotelero de nueva generación orientado al viajero de ciudad.

El lanzamiento de Foodies Spain Entertainment supone un paso decisivo hacia la diversificación del grupo y su consolidación dentro del ámbito gastronómico y del ocio mediterráneo. Esta nueva división nace con la misión de desarrollar espacios culinarios innovadores y zonas sociales en localizaciones icónicas del litoral español.

Sus primeros proyectos son Las Tantas, un espacio gastronómico situado en el casco antiguo de Benidorm e inspirado en los mercados contemporáneos, y Puerto Blanco, un beach club renovado en Calpe que ofrecerá una propuesta mediterránea actualizada con un enfoque experiencial. Además, por primera vez, AR Hotels & Resorts exportará algunos de sus conceptos más reconocidos a los nuevos destinos en los que opera. Komfort abrirá en el Hotel Nopal de Tenerife, mientras que el Restaurante Garden Atelier se incorporará al hotel de Valencia y un Dinner Show será uno de los ejes del futuro hotel de Palma en el Paseo del Borne.