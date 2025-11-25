El Hospital Marina Baixa abre 31 nuevas camas tras reformar su tercera planta La modernización del ala derecha refuerza la atención en La Vila Joiosa mientras avanza la ampliación del centro, que sumará 113 camas más

El Hospital Comarcal de la Marina Baixa, ubicado en la localidad de La Vila Joiosa, ha puesto hoy en funcionamiento el ala derecha de su tercera planta, una actuación que supone la incorporación inmediata de 31 nuevas camas de hospitalización.

La apertura llega tras concluir la reforma integral del espacio y completar los trabajos de equipamiento y limpieza necesarios para su uso asistencial. Desde esta misma jornada, los pacientes ya están ocupando las nuevas habitaciones, totalmente modernizadas gracias a una inversión de 1,4 millones de euros.

La obra fue recepcionada el pasado viernes, una vez finalizadas las actuaciones de renovación integral. Desde entonces, los equipos del hospital han trabajado de forma intensa para acondicionar las estancias y dejarlas operativas a la mayor brevedad. Esta planta incorpora, además, una sala de broncoscopias y espirometrías, así como una consulta de Neumología destinada a pacientes con asma y patologías neuromusculares, lo que permitirá reforzar la actividad del servicio y acercarla a quienes más lo necesitan.

Tras la recepción de la obra, el esfuerzo se centró en dotar a cada una de las nuevas habitaciones del mobiliario necesario: camas, mesas auxiliares, sillones, así como el equipamiento específico para la atención sanitaria diaria. También se han habilitado y abastecido la sala de medicación, los almacenes de material fungible y de lencería, y se han instalado todos los equipos informáticos, incluidos ordenadores, impresoras y teléfonos.

Paralelamente, se ha realizado la puesta a punto de todo el material indispensable para el funcionamiento de la planta: equipos médicos, carros de medicación, bombas de infusión, carros de parada, aspiradores y tomas de oxígeno, entre otros. Una vez finalizado el proceso, la planta ha sido supervisada en su totalidad para garantizar que todo funciona con normalidad y que la atención a los pacientes se desarrolla con la máxima seguridad.

Un hospital en plena transformación

La puesta en marcha de esta planta reformada se suma a las obras de ampliación y modernización del Hospital Marina Baixa, que continúan avanzando según el calendario previsto. Este proyecto global, dividido en tres fases, permitirá transformar por completo la capacidad asistencial del centro.

La primera fase, que concluirá a finales de 2026, añadirá 41 camas más al hospital. En total, cuando finalice la actuación completa, el centro pasará de las 285 camas actuales a 398, lo que supone un incremento de 113 camas adicionales. Un cambio sustancial para un departamento de salud en crecimiento como el de Marina Baixa.

La Conselleria de Sanidad ha tenido que modificar el proyecto inicial redactado en la legislatura anterior, ya que este no contemplaba camas de hospitalización. La actualización del plan ha elevado la inversión global hasta los 102,6 millones de euros, frente a los 57 millones inicialmente previstos. El modificado permitirá, entre otras mejoras, añadir una nueva planta en cada bloque para albergar más espacios de hospitalización, actuación que se desarrollará durante la segunda fase del proyecto.

La tercera fase contempla la remodelación de la planta baja y de otros espacios del actual hospital. Además, el proyecto incluye un nuevo edificio de seis bloques, conectado con el centro existente mediante pasillos a distintas alturas. Este nuevo complejo acogerá un renovado servicio de Urgencias, dotado de unidad de corta estancia, área de diagnóstico por imagen —con dos salas TAC, resonancia magnética, radiología y mamógrafo— y una nueva área obstétrica para urgencias ginecológicas.

También está prevista una nueva UCI, una central de esterilización y un completo bloque quirúrgico con 12 quirófanos, así como unidades de cirugía sin ingreso y de reanimación postanestésica. Con estas actuaciones, el Hospital Marina Baixa se prepara para responder con solvencia a las necesidades de una población en expansión y ofrecer una atención más rápida, moderna y eficiente.