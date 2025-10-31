Horarios y servicios de los cementerios de la Marina Baixa en Todos los Santos Benidorm, La Vila Joiosa, Altea, l'Alfàs del Pi y La Nucía adaptan horarios y servicios ante la gran afluencia prevista

Nicolás Van Looy Benidorm Viernes, 31 de octubre 2025, 14:43

Los cementerios de la Marina Baixa ya están listos para la celebración de Todos los Santos, una de las fechas más señaladas del calendario, en la que miles de vecinos acuden a rendir homenaje a sus seres queridos.

Los ayuntamientos de Benidorm, La Vila Joiosa, Altea, l'Alfàs del Pi y La Nucía han anunciado horarios especiales, servicios reforzados y mejoras en los recintos municipales para garantizar la seguridad y la comodidad de los visitantes.

En Benidorm, los dos cementerios de la ciudad abrirán en horario especial, de 8:00 a 20:00 horas, y contarán con mejoras en sus instalaciones. En el cementerio de Sant Jaume, se han ampliado 40 nuevos nichos, a los que se sumarán próximamente otros 176, y se ha reabierto la circulación desde l'Assagador de Ricardo hasta el propio camposanto.

El Ayuntamiento también ha organizado un servicio gratuito de autobuses especiales, que circularán entre los días 27 de octubre y 2 de noviembre, con salida desde avenida Jaime I y avenida del Mediterráneo, y con distintas frecuencias reforzadas según la jornada. El día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, los autobuses operarán desde las 9:30 hasta las 17:30 horas con salidas cada hora y regresos desde el cementerio entre las 10:00 y las 18:00 horas.

La Vila Joiosa celebra misa y refuerza el transporte

En La Vila Joiosa, el cementerio municipal abrirá de 7:00 a 19:00 horas entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre. El sábado 1 de noviembre, se celebrará una misa conmemorativa a las 16:30 horas.

El servicio especial de autobús funcionará desde la parada de Barranquet con frecuencia de media hora, de 9:15 a 13:00 y de 16:15 a 19:00 horas. El día de Todos los Santos, el servicio será continuo de 9:00 a 19:00 horas, para facilitar los desplazamientos de los vecinos.

Altea recomienda aparcamientos alternativos

El Ayuntamiento de Altea ha habilitado varias zonas de aparcamiento recomendadas para quienes acudan al cementerio municipal. Se podrá estacionar en el Palau Altea, la Facultad de Bellas Artes, el parking frente a la entrada principal o la urbanización Sant Xoxim.

En el caso del cementerio de Altea la Vella, los visitantes podrán utilizar la explanada situada frente al recinto, con fácil acceso peatonal.

El cementerio de L'Alfàs del Pi abrirá del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 9:00 a 18:00 horas, y contará con contenedores adicionales y material de limpieza para mantener el recinto en perfectas condiciones.

Desde el área de Servicios Técnicos, el Ayuntamiento ha instalado mesas auxiliares equipadas con tijeras, escaleras, mangueras y regaderas, para que los visitantes puedan preparar sus ramos y centros florales cómodamente.

En La Nucía, el Cementerio Municipal abrirá en horario especial de 8:00 a 19:00 horas durante los días 1 y 2 de noviembre. El Ayuntamiento ha decidido ampliar en dos horas el horario habitual, abriendo una hora antes y cerrando una hora más tarde, con el objetivo de evitar aglomeraciones y facilitar las visitas durante todo el fin de semana.